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CNN заявил, что отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам Европы

Исключение России из SWIFT нанесет ущерб не только РФ, но и крупным экономикам Европы.
Экономика сегодня
В то же время, как сказал журналистам представитель американской администрации, отключение от SWIFT может не коснуться российских банков, через которые идут платежи за поставки энергоносителей.
Интерфакс
Однако, журналисты CNN допускают, что США и Европа освободит от санкций платежи, связанные с оплатой энергоносителей, сообщает Интерфакс.
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Представители США, Франции, ФРГ и Италии, а также глава Еврокомиссии до конца дня обсудят отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет издание Handelsblatt.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

CNN: исключение банков РФ из SWIFT нанесет ущерб крупным экономикам ЕС
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CNN: отключение российских банков от SWIFT создаст проблемы для экономики Европы
ФАН03:03
CNN заявил, что отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам Европы
Интерфакс22:45
CNN: Отключение банков России от SWIFT создаст затруднения Европейской экономике
Yakutsk.ru02:00
CNN: отключение банков России от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам Европы
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CNN: отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы экономике Европы
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