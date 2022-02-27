ИнтерфаксCNN заявил, что отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам ЕвропыИсключение России из SWIFT нанесет ущерб не только РФ, но и крупным экономикам Европы.Экономика сегодняВ то же время, как сказал журналистам представитель американской администрации, отключение от SWIFT может не коснуться российских банков, через которые идут платежи за поставки энергоносителей.ИнтерфаксОднако, журналисты CNN допускают, что США и Европа освободит от санкций платежи, связанные с оплатой энергоносителей, сообщает Интерфакс.Banki LoansПредставители США, Франции, ФРГ и Италии, а также глава Еврокомиссии до конца дня обсудят отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, пишет издание Handelsblatt.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняYakutsk.ruФАНПодробнее о событииCNN: исключение банков РФ из SWIFT нанесет ущерб крупным экономикам ЕСЭкономика сегодня03:06CNN: отключение российских банков от SWIFT создаст проблемы для экономики ЕвропыФАН03:03CNN заявил, что отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам ЕвропыИнтерфакс22:45CNN: Отключение банков России от SWIFT создаст затруднения Европейской экономикеYakutsk.ru02:00CNN: отключение банков России от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам ЕвропыBanki Loans01:00CNN: отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы экономике ЕвропыМосковский Комсомолец00:31СNN: Отключение банков РФ от SWIFT создаст проблемы крупным экономикам ЕвропыFBM.ru02:17Показать ещёОценить125Поделиться