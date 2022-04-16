«Вооружённые силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам с 06:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — приводит ТАСС заявление Мизинцева.
Сдавшийся в плен британский наемник, штурмовик 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер в субботу, 16 апреля, рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолёт, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», — заявил Конашенков.