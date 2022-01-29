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CNN заявил о недовольстве США «преуменьшением угрозы» российского вторжения Украиной

Между США и Украиной растет напряженность из-за позиции Киева по вопросу об угрозе «вторжения» России.
Lenta.ru
Киев, в свою очередь, недоволен тем, что США не предпринимают превентивные меры по сдерживанию России, вроде новых санкций, сообщили источники.
РИА Новости
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию.
ТАСС
«Почему вы затеваете ссору с США? Зачем утечки и искажение информации, если США — едва ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?» — поинтересовался собеседник CNN.
РБК

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