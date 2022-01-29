Lenta.ruCNN заявил о недовольстве США «преуменьшением угрозы» российского вторжения УкраинойМежду США и Украиной растет напряженность из-за позиции Киева по вопросу об угрозе «вторжения» России.Lenta.ruКиев, в свою очередь, недоволен тем, что США не предпринимают превентивные меры по сдерживанию России, вроде новых санкций, сообщили источники.РИА НовостиВ последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию.ТАСС«Почему вы затеваете ссору с США? Зачем утечки и искажение информации, если США — едва ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?» — поинтересовался собеседник CNN.РБКЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruREGNUMФАНRTVIПятый каналНародные новостиГазета.RuТК ЗвездаЦентральная Служба НовостейLife.ruЯмал-МедиаNeva.TodayРБКРамблерКомсомольская правдаУтроiReactorПодробнее о событииВ США рассказали, почему Зеленский «сыт по горло» риторикой ВашингтонаУкраина.ру02:21CNN: напряжённость между США и Украиной продолжает растиRT на русском23:40CNN: между Зеленским и Байденом нарастает напряженность из-за разногласий по угрозе РоссииИзвестия00:06CNN: между Зеленским и Байденом нарастает напряженность из-за разногласий по угрозе РоссииРБК22:02CNN заявил о недовольстве США «преуменьшением угрозы» российского вторжения УкраинойLenta.ru21:20CNN: между США и Украиной растет напряженность из-за разницы в оценках угрозы вторженияТАСС20:03CNN сообщил о недовольстве США из-за преуменьшения Украиной «угрозы российского вторжения»РИА Новости19:00Показать ещёПоделиться