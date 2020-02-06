Энергетика
Нефтегазовая вертикальCNOOC объявила форс-мажор по поставкам СПГ
Во вторник Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что китайские госкомпании, занимающиеся закупками сжиженного природного газа, рассматривают возможность временной приостановки импорта этого вида топлива. По данным FT, о форс-мажоре, помимо CNOOC, могут объявить Sinopec и CNPC.
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Коронавирус может повлиять на поставки сжиженного природного газа в Китай
Красная весна06 февраля в 04:25
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