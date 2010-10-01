Транспорт

RT на русскомRT на русскомВ Москве за сутки выявили 250 тысяч автомобилистов без пропуска

В Москве за сутки выявили 250 тыс. автомобилистов, которые передвигались по столице без пропуска. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Департамента транспорта столицы.
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Как передвигаться без проблем в условиях пропускного режима

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