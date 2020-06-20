Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъЦОДД сообщил о перекрытых дорогах Москвы из-за подтоплений

Центр организации дорожного движения сообщил о подтоплениях на дорогах столицы из-за ливня. Было перекрыто движение на Никулинской улице, где затопило несколько автомобилей. Также затруднено движение на участке проспекта Вернадского и улицы Покрышкина.
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Дороги в Москве перекрыли из-за подтоплений

Комсомольская правда11:03

ЦОДД предупредил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений

РБК09:33

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

РИА Новости10:00

Движение осложнено на Варшавском шоссе в Москве из-за подтопления

ТАСС08:24

Движение транспорта на ряде улиц в Москве восстановлено

Агентство Москва10:18

Движение восстановили на трех дорожных участках в Москве

Вечерняя Москва10:25

ЦОДД предупредил о последствиях непогоды на дорогах Москвы

Москва 2408:50
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
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Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

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Происшествия

В Москве молния ударила в посетителей парка

В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Общество

Российские эскимосы оценили оскорбительность мороженого «эскимо»

Российские эскимосы не обижаются из-за названия мороженого «эскимо».
Lenta.ru 08:28
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Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
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Космос

Американцы установят на МКС новый туалет

Разработчики уверяют, что новая туалетная система более комфортна для использования в условиях разнополого экипажа космической станции.
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Общество

В Севастополе прошла генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы с участием техники и морской авиации прошла в субботу в Севастополе, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).
ТАСС 07:13
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Microsoft выпустила обновление для Windows 7

Речь идёт об обновлении KB4567409, которое недавно стало доступно пользователям устройств на базе Windows 7. В его описании сказано, что после установки в операционной системе появится браузер Microsoft Edge.
3DNews 04:42
Происшествия

Семья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым, подтвердила, что не соглашалась на получение компенсации.
Московский Комсомолец 18 июня в 13:52
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
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Происшествия

На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками

В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
RT на русском 11:01
Общество

Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления

Академик, главный кардиохирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия в интервью РЕН ТВ назвал оптимальный способ оздоровления.
МИР 24 10:41
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Кино

Англичане возмутились выбором Кристен Стюарт на роль леди Дианы

Британские пользователи Twitter подвергли критике решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме «Спенсер» актрису Кристен Стюарт.
Пятый канал 03:09
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
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Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены

Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Политика

Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу

Президента Владимира Путина на беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
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Политика

Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России

Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России.
РБК 08:14
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Футбол

Нападающий Соболев забил дебютный гол за «Спартак»

РБК 10:49
Политика

Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru вчера в 13:55
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Общество

В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета 10:04
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

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Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы

Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
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Футбол

Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости вчера в 15:37
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В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

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Космос

Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу

Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
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Как работают Яндекс.Новости?
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