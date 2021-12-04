ПрофильCOVID-19 спровоцировал пробки из судов на Дальнем ВостокеПо словам губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, причиной задержек судов в дальневосточных портах стало обострение ситуации с COVID-19.ПрофильПричину такого явления озвучил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.ФАН10 ноября президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему с грузами на Дальнем Востоке.Lenta.ruПроблемы со снабжением наблюдались на Сахалине, в Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПрофильПрофильФАНРБКПодробнее о событииГлава Сахалина объяснил «пробки» из морских судов на Дальнем ВостокеМосковский Комсомолец01:05COVID-19 спровоцировал пробки из судов на Дальнем ВостокеПрофиль00:53Глава Сахалина объяснил «пробки» из морских судов на Дальнем ВостокеРБК23:00Глава Сахалина Лимаренко объяснил перебои в перевозке грузов на Дальнем Востоке пандемиейLenta.ru00:15Глава Сахалина: пандемия коронавируса спровоцировала «пробку» из судов в портах Дальнего ВостокаФАН00:11Глава Сахалина объяснил «пробки» из морских судов на Дальнем ВостокеОреанда-Новости00:26Показать ещёОценить51Поделиться