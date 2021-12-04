Президент США Джо Байден анонсировал пакет мер, которые затруднят для России вторжение на Украину

Российская сторона в ответ призывает взаимно обнулить все ограничения на работу дипломатов друг у друга и напоминает, что красной линией для Москвы стало бы вступление Украины в НАТО.