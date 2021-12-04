Будьте в Плюсе

COVID-19 спровоцировал пробки из судов на Дальнем Востоке

По словам губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, причиной задержек судов в дальневосточных портах стало обострение ситуации с COVID-19.
Профиль
Причину такого явления озвучил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
ФАН
10 ноября президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему с грузами на Дальнем Востоке.
Lenta.ru
Проблемы со снабжением наблюдались на Сахалине, в Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Глава Сахалина объяснил «пробки» из морских судов на Дальнем Востоке
Московский Комсомолец01:05
COVID-19 спровоцировал пробки из судов на Дальнем Востоке
Профиль00:53
Глава Сахалина объяснил «пробки» из морских судов на Дальнем Востоке
РБК23:00
Глава Сахалина Лимаренко объяснил перебои в перевозке грузов на Дальнем Востоке пандемией
Lenta.ru00:15
Глава Сахалина: пандемия коронавируса спровоцировала «пробку» из судов в портах Дальнего Востока
ФАН00:11
Глава Сахалина объяснил «пробки» из морских судов на Дальнем Востоке
Ореанда-Новости00:26

Интересное

«Ъ»: транспортная стратегия России до 2035 года ограничит использование неэкологичных авто

Правительство допустило сценарий минимизации использования автомобилей с неэкологичными двигателями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на транспортную стратегию до 2035 года.
РИА Новости23:42

Президент США Джо Байден анонсировал пакет мер, которые затруднят для России вторжение на Украину

Российская сторона в ответ призывает взаимно обнулить все ограничения на работу дипломатов друг у друга и напоминает, что красной линией для Москвы стало бы вступление Украины в НАТО.
Эхо Москвы21:04