Коронавирус

Время НВремя НCOVID-19 тайно внедряется в клетки и обманывает иммунную систему

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб рассказал об особенностях коронавируса и его способности обманывать иммунную систему организма, сообщает RT.
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Врач-инфекционист о механизме заражения COVID-19

Температура тела выше 39 градусов без чёткой локализации боли — верный признак вирусного заболевания, рассказал RT врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Врач назвал особый механизм заражения коронавирусом

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Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
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В Москве из-за коронавируса по-новому начали работать кинотеатры. Минкульт России рекомендовал приостановить их работу.
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Экономика

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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
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В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 462 человека

Всего в Испании из-за коронавируса скончались 2182 человека, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
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Происшествия

В Москве мужчина умер после операции на носовой перегородке

В одной из московских клиник мужчина умер из-за осложнений, которые возникли после операции по исправлению носовой перегородки.
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
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На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84.
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Минкомсвязь ограничит «Доступный интернет» сайтами на российском ПО

Минкомсвязь решила ограничить "бесплатный интернет" сайтами на российском ПО.
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В Волгограде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

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