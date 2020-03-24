Температура тела выше 39 градусов без чёткой локализации боли — верный признак вирусного заболевания, рассказал RT врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

с чего всё началось

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб рассказал об особенностях коронавируса и его способности обманывать иммунную систему организма, сообщает RT.

COVID-19 тайно внедряется в клетки и обманывает иммунную систему

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