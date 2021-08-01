Заметим, на этом фоне, по данным ИЭП, недостаток запасов готовой продукции в промышленности сохраняется уже год, и к концу лета предприятия уверенно избавились от излишков запасов, максимум которых пришелся на предкризисный март 2020 года.
В то же время на третье место вышли логистические проблемы, которые могут быть вызваны как запретами на транспортное сообщение, так и попытками найти более выгодных поставщиков сырья и материалов, считают в ИЭП.
По поручению Министра здравоохранения России Михаила Мурашко Росздравнадзор по Краснодарскому краю займется проверкой появившейся в соцсетях информации о том, что семья из четырех человек пострадала от вакцинации.
Первый после майской аварии запуск изначально должен был стать первым на стартовой площадке компании в США, но из-за затянувшегося процесса сертификации его все же пришлось провести с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии.