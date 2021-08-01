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COVID-19 теперь пугает промышленность не отсутствием спроса, а ценами на комплектующие

В начале кризиса, связанного с пандемией COVID-19, самой большой проблемой российской промышленности казалось вероятное снижение спроса.
Коммерсантъ
На первое место среди самых заметных последствий COVID-19, с точки зрения предприятий, сейчас вышло увеличение цен на сырье и материалы (см. график).
Коммерсантъ
Заметим, на этом фоне, по данным ИЭП, недостаток запасов готовой продукции в промышленности сохраняется уже год, и к концу лета предприятия уверенно избавились от излишков запасов, максимум которых пришелся на предкризисный март 2020 года.
Коммерсантъ
В то же время на третье место вышли логистические проблемы, которые могут быть вызваны как запретами на транспортное сообщение, так и попытками найти более выгодных поставщиков сырья и материалов, считают в ИЭП.
Коммерсантъ

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Российская промышленность в период пандемии пострадала от роста цен на сырье

Телеканал 360°20:10

COVID-19 теперь пугает промышленность не отсутствием спроса, а ценами на комплектующие

Коммерсантъ18:00
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