Rocket Lab впервые после майской аварии успешно запустила ракету Electron

Первый после майской аварии запуск изначально должен был стать первым на стартовой площадке компании в США, но из-за затянувшегося процесса сертификации его все же пришлось провести с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии.