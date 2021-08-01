В СК опровергли информацию о замеченном в Москве орском маньяке

Глава Криминалистического центра Следственного комитета России (СКР) Зигмунд Ложис в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что орский маньяк Валерий Андреев действительно был замечен в Москве и Подмосковье.