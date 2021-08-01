Заметим, на этом фоне, по данным ИЭП, недостаток запасов готовой продукции в промышленности сохраняется уже год, и к концу лета предприятия уверенно избавились от излишков запасов, максимум которых пришелся на предкризисный март 2020 года.
В то же время на третье место вышли логистические проблемы, которые могут быть вызваны как запретами на транспортное сообщение, так и попытками найти более выгодных поставщиков сырья и материалов, считают в ИЭП.
Комментируя решение о дисквалификации Себастьяна Феттеля из-за недостаточного количества топлива в баке после финиша гонки, руководитель команды Aston Martin Отмар Сафнауэр заявил о возможной подаче апелляции...
Глава Криминалистического центра Следственного комитета России (СКР) Зигмунд Ложис в беседе с РИА Новости опроверг информацию о том, что орский маньяк Валерий Андреев действительно был замечен в Москве и Подмосковье.
Совместные российско-узбекистанские учения, где страны отработают задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном, начались на горном полигоне Термез, расположенном в Сурхандарьинской области Узбекистана.
Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил РИА Новости, что все спортсмены на равных условиях получают доступ к Олимпийским играм, когда мировая система контроля за атлетами получает доказательства их "чистоты".