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Коммерсантъ
Коммерсантъ

COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании

COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании Сегодня британское Управление национальной статистики (ONS) официально сообщило о вхождении экономики страны в техническую рецессию. Это произошло после выхода данных по британскому ВВП за второй квартал, в котором он сократился на 20,4%.В источнике
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Аргументы недели

Экономика Британии на грани обвала из-за падемии

Аргументы недели12:14
Lenta.ru

Экономика Великобритании пережила исторический обвал

Lenta.ru09:40
Коммерсантъ

COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании

Коммерсантъ07:28
Российская газета

Лондон официально объявил о начале рецессии в Великобритании

Российская газета07:45
Росбалт

Экономика Британии ушла в рецессию

Росбалт04:43
ТАСС

Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию

ТАСС03:16
Независимая газета

Спад экономики Великобритании станет рекордным для G7

Независимая газета10 августа в 12:47

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Service08:16
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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