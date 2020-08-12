COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании
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COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании Сегодня британское Управление национальной статистики (ONS) официально сообщило о вхождении экономики страны в техническую рецессию. Это произошло после выхода данных по британскому ВВП за второй квартал, в котором он сократился на 20,4%.В источнике
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