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Интерфакс
Интерфакс

COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Центр «Вектор» может выпустить первую серию вакцины от коронавируса в конце октября-ноябре

ТАСС17:50
Интерфакс

COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Интерфаксвчера в 16:18
Известия

В России допустили регистрацию второй вакцины от COVID-19 по ускоренной схеме

Известиявчера в 15:14
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В «Векторе» допустили ускоренную регистрацию своей вакцины от COVID-19

РБКвчера в 15:37
Газета.Ru

Регистрация второй вакцины «Вектора» от COVID-19 может пройти в ускоренном режиме

Газета.Ruвчера в 15:14
РИА Новости

«Вектор» допустил ускоренную регистрацию второй вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:12
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Вторую вакцину от коронавируса зарегистрируют так же быстро, как и первую

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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32

Apple прекратит производство iPhone 11 Pro и iPhone XR

В прошлом году производители приняли аналогичное решение, представив линейку iPhone 11 и сняв с производства iPhone XS и iPhone XS Max.Ранее издание UfaTime.ru писало, что cтали известны минусы iPhone 12 задолго до премьеры.
UfaTime.ruвчера в 15:26
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