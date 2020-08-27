COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме
Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.В источнике
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Регистрация второй вакцины «Вектора» от COVID-19 может пройти в ускоренном режиме
Газета.Ruвчера в 15:14