Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума

Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 00:28, Вашингтон
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WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

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Газета.Ru 00:15
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В России тысячи военных подняли по тревоге

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Газета.Ru 28 октября в 16:04
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Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
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В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

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Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
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Более всего россияне боятся болезни детей или родственников

Третье место заняла власть - ее действий, а точнее произвола, также опасается большое число опрошенных.
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Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
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Иракские пастухи нашли клад ДАИШ на 25 миллионов долларов

Пастухи в Ираке обнаружили на западе страны в пустыне клад ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
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Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
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Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты

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ИнфоСМИ вчера в 14:00
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Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам

Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
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На ТНТ показали пародию на Соловьева

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Газета.Ru 28 октября в 11:03
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