Армия и оружие
RT на русскомЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума
Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
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Космос
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Российская газета 28 октября в 23:30
Армия и оружие
США отнимут у Сирии нефтяные месторождения
Хакасия-Информ 28 октября в 23:38
Происшествия
Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье
Газета.Ru вчера в 17:43
Политика
Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут
Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
РБК 28 октября в 12:44
Хоккей
Хет-трик Радулова принес «Далласу» победу над «Миннесотой»
Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 6:3. Гости забросили три шайбы к середине второго периода.
ProstoProSport 00:08
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости вчера в 22:03
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
Армия и оружие
В России тысячи военных подняли по тревоге
9111.ru вчера в 03:37
Происшествия
Младенец умер от голода на Урале
Газета.Ru 28 октября в 16:04
Происшествия
Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Происшествия
В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины
РБК вчера в 04:10
Общество
Названы регионы России с самыми качественными дорогами
Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
RT на русском вчера в 23:10
Общество
Более всего россияне боятся болезни детей или родственников
Третье место заняла власть - ее действий, а точнее произвола, также опасается большое число опрошенных.
Радио Комсомольская правда вчера в 06:27
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Российская газета вчера в 18:02
Культура
Путин может присвоить Пелагее звание заслуженной артистки РФ
Министр культуры России Владимир Мединский поддержал обращение поклонников певицы Пелагеи с просьбой присвоить ей звание заслуженного артиста Российской Федерации.
Вести Подмосковья вчера в 12:30
Общество
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников.
RT на русском вчера в 09:09
Армия и оружие
Иракские пастухи нашли клад ДАИШ на 25 миллионов долларов
Пастухи в Ираке обнаружили на западе страны в пустыне клад ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Российская газета вчера в 22:18
Происшествия
На Урале поезд сбил двух девочек
REGNUM вчера в 23:15
Кино
Россияне не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов
Piter.tv вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Пятый канал вчера в 23:57
Армия и оружие
Сирийский танк Т-72 выдержал попадание противотанковой ракеты
Во время столкновений в Латакии в один танков Сирии Т-72М1 попала мощная противотанковая управляемая ракета.
ИнфоСМИ вчера в 14:00
Наука
Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам
Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро 28 октября в 00:48
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru вчера в 07:19
Происшествия
В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
ТАСС вчера в 21:59
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Теннис
Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Чемпионат вчера в 16:50
Политика
Конгресс США на этой неделе проголосует по резолюции об импичменте
О начале процедуры импичмента было объявлено месяц назад. Поводом стал телефонный разговор между Трампом и Владимиром Зеленским.
Newvz.ru вчера в 03:42
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03