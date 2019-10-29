Армия и оружие
RT на русскомЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума
Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
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Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Политика
Путин открыл памятник Примакову в Москве
Кино
В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Общество
Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
Экономика
Forbes назвал самых надежных застройщиков в России
Происшествия
В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко призналась, что тратит 5 млн рублей в месяц
Супруга Влада Топалов, телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своих ежемесячных тратах.
Политика
Путин принял приглашение президента Кубы посетить страну
Президент России Владимир Путин пообещал своему кубинскому коллеге Мигелю Диас-Канелю воспользоваться приглашением посетить Кубу.
Футбол
Тарасов может продолжить карьеру в Катаре
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что может продолжить карьеру за пределами России.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Культура
Охлобыстин отобрал у КВН-щика из Бурятии роль в новом сериале на ТНТ
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Наука
Необработанное красное мясо является самым вредным продуктом
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую Монику Беллуччи
Папарацци сфотографировали в Риме постаревшую актрису.
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
Здоровье
Первый в России центр по абилитации детей появится именно в Приморье
Приморский перинатальный центр станет первым в России лечебным учреждением, оказывающим недоношенным детям комплексную помощь.
Армия и оружие
Учения с участием С-400 и «Панцирь-С» завершились в Сербии
На авиабазе "Батайница" в Сербии прошла церемония закрытия учения "Славянский щит — 2019", которое проводилось в два этапа.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили протестами
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Самолет авиакомпании Thai Airways рейса Лондон — Бангкок сел в московском аэропорту Домодедово из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Авто
Skoda рассказала о новой Octavia
Вероятнее всего новое поколение Skoda Octavia представят на автосалоне в Женеве в марте следующего года.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Общество
В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам
Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.
Общество
Эксперты предсказали рост социальных протестов в России
Число протестных акций в России может вырасти, а социальные протесты в стране будут политизироваться.