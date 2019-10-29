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Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.

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