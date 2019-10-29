Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума

Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Минобороны заявило о выполнении Россией соглашения с Турцией по Сирии

РБК14:06

В Минобороны заявили, что РФ выполнила мероприятия Меморандума о взаимопонимании с Турцией

ТАСС13:02

Москва полностью выполнила задачи российско-турецкого меморандума

РИА Новости13:45

ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума

RT на русском13:23

Сирия разместила более 80 погранзастав на границе с Турцией

Московский Комсомолец13:14

Минобороны: на границе с Турцией выставлено 80 сирийских погранзастав

REGNUM13:46

РФ выполнила все условия российско-турецкого меморандума по Сирии

ТК Звезда13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Религия

ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью

Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Общество

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

RT на русском 08:01
Происшествия

Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
РБК 15:40
Происшествия

Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru 11:29
Здоровье

В Самарской области 519 человек заболели мышиной лихорадкой

В Самарской области с января по сентябрь 2019 года зафиксировано 536 случаев природно-очаговых инфекций, из них 519 - случаи заболевания мышиной лихорадкой.
СитиТрафик вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram жизнерадостный снимок.
Газета Кемерова 00:55
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Футбол

Защитник молодёжной сборной России назвал Кононова сильным психологом

Кто бы что ни говорил, а Кононов — сильный психолог. Ему не надо было орать, чтобы его услышали, всегда подбирал нужные слова.
RT на русском 14:29
Футбол

«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии

«Витесс» победил «Де Графсхап» в матче 1-го раунда Кубка Голландии (2:0). Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились нападающие Уссама Дарфалу и Нуа Дико.
Спорт-Экспресс 15:21
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Происшествия

В Дагестане пресекли попытку вывоза военного оборудования за границу

Работники Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по РД сумели пресечь вывоз элементов военного назначения на территорию соседней Республики Азербайджан.
Лезги газет 16:11
Политика

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Киберспорт

В Steam появятся игры Electronic Arts

Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Inc-news.ru 14:14
Политика

В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей

Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Шоу-бизнес

Александр Градский перенес экстренную операцию

Народный артист Александр Градский перенес срочную операцию, сообщает сайт Teleprogramma.pro.
Пятый канал 01:51
Общество

Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму

Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
REGNUM 05:38
Армия и оружие

В Иране предложили уничтожить Израиль меньше чем за 30 минут, и это реально

Продолжающая накаляться ситуация между Израилем и Ираном, вылилась в новое противостояние, в связи с чем, Иран заявил о готовности уничтожить Израиль всего лишь за 20-30 минут, что, к слову, по мнению аналитиков, вполне возможно.
Avia.pro 11:21
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 12:35
Технологии

WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля

В случае c WhatsApp для заражения не нужно было даже отвечать на звонок, даже непринятое сообщение позволяло злоумышленникам получить доступ ко всем сообщениям и электронной почте на устройстве, а также записывать телефонные разговоры (о ее использовании для взлома мессенджера газета писала в мае).
РБК 16:38
Политика

Лавров прокомментировал планы США защищать нефтяные месторождения в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости 16:43
Общество

Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж

Cyber.sports.ru вчера в 06:40
Политика

Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата

Власти Болгарии объявили персоной нон грата российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.
Известия 12:13
Футбол

Мельгарехо хочет выиграть Кубок России со «Спартаком»

Спорт-Экспресс 15:21
Культура

«Вечерний Ургант» вырезал из эфира слова комика Данилы Поперечного

Стендап-комика и видеоблогера Данилу Поперечного пригласили в телепрограмму «Вечерний Ургант» на «Первом канале» в эфир от 28 октября.
Росбалт 05:55
Происшествия

Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Баскетбол

«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» обыграли греческий «Панатинаикос».
RT на русском 14:50
Футбол

Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании

Чемпионат 12:34
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль 03:15
Шоу-бизнес

У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru вчера в 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное