Армия и оружие
RT на русскомЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума
Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
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Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Происшествия
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Здоровье
В Самарской области 519 человек заболели мышиной лихорадкой
В Самарской области с января по сентябрь 2019 года зафиксировано 536 случаев природно-очаговых инфекций, из них 519 - случаи заболевания мышиной лихорадкой.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram жизнерадостный снимок.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Футбол
Защитник молодёжной сборной России назвал Кононова сильным психологом
Кто бы что ни говорил, а Кононов — сильный психолог. Ему не надо было орать, чтобы его услышали, всегда подбирал нужные слова.
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии
«Витесс» победил «Де Графсхап» в матче 1-го раунда Кубка Голландии (2:0). Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились нападающие Уссама Дарфалу и Нуа Дико.
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Происшествия
В Дагестане пресекли попытку вывоза военного оборудования за границу
Работники Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по РД сумели пресечь вывоз элементов военного назначения на территорию соседней Республики Азербайджан.
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
Киберспорт
В Steam появятся игры Electronic Arts
Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Шоу-бизнес
Александр Градский перенес экстренную операцию
Народный артист Александр Градский перенес срочную операцию, сообщает сайт Teleprogramma.pro.
Общество
Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму
Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
Армия и оружие
В Иране предложили уничтожить Израиль меньше чем за 30 минут, и это реально
Продолжающая накаляться ситуация между Израилем и Ираном, вылилась в новое противостояние, в связи с чем, Иран заявил о готовности уничтожить Израиль всего лишь за 20-30 минут, что, к слову, по мнению аналитиков, вполне возможно.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Технологии
WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля
В случае c WhatsApp для заражения не нужно было даже отвечать на звонок, даже непринятое сообщение позволяло злоумышленникам получить доступ ко всем сообщениям и электронной почте на устройстве, а также записывать телефонные разговоры (о ее использовании для взлома мессенджера газета писала в мае).
Политика
Лавров прокомментировал планы США защищать нефтяные месторождения в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
Общество
Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж
Политика
Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата
Власти Болгарии объявили персоной нон грата российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.
Футбол
Мельгарехо хочет выиграть Кубок России со «Спартаком»
Культура
«Вечерний Ургант» вырезал из эфира слова комика Данилы Поперечного
Стендап-комика и видеоблогера Данилу Поперечного пригласили в телепрограмму «Вечерний Ургант» на «Первом канале» в эфир от 28 октября.
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Баскетбол
«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» обыграли греческий «Панатинаикос».
Футбол
Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»
В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.