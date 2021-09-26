«Уже тогда выделялась»: раритетные фото 14-летней Рианны просочились в Сеть

Мухаммад признает, что не сыграл важной роли в ее карьере, но счастлив, что смог увидеть проблески того потенциала, который привел Рианну к вершинам славы.