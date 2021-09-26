Lenta.ruЦПВС: боевики в провинции Алеппо попытались прорваться с территории под контролем ТурцииБоевики в сирийской провинции Алеппо попытались прорваться с территории, находящейся под контролем Турции.Lenta.ruБоевики в провинции Алеппо попытались перейти линию соприкосновения с армией Сирии, в результате боестолкновения пострадали пять сирийских военных.RT на русскомВ результате боестолкновения ранения получили пять сирийских военных.Взгляд.руПять боевиков в ходе попытки прорыва подорвались на минных заграждениях, не менее десяти были ранены.ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьФАНФАННТВLife.ruRT на русскомВечерняя МоскваРЕН ТВТК ЗвездаREGNUMИА Красная ВеснаПолитРоссияГазета.RuПодробнее о событииПять сирийских боевиков подорвались на минах при попытке прорвать фронт в АлеппоРИА Новостивчера в 15:10В Алеппо боевики попытались прорвать линию соприкосновения с армией СирииREGNUMвчера в 15:27Боевики попытались прорвать линию соприкосновения с армией СирииRT на русскомвчера в 15:15Террористы попытались перейти линию соприкосновения с армией Сирии в провинции АлеппоКомсомольская правдавчера в 15:15Пять боевиков подорвались на минах при попытке прорвать фронт в АлеппоРБКвчера в 15:55Боевики попытались перейти линию соприкосновения с армией Сирии в провинции АлеппоТАССвчера в 15:08Боевики попытались перейти линию соприкосновения с ВС Сирии в провинции АлеппоТК Звездавчера в 14:56Показать ещёОценить20Поделиться