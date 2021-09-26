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ЦПВС: боевики в провинции Алеппо попытались прорваться с территории под контролем Турции

Боевики в сирийской провинции Алеппо попытались прорваться с территории, находящейся под контролем Турции.
Lenta.ru
Боевики в провинции Алеппо попытались перейти линию соприкосновения с армией Сирии, в результате боестолкновения пострадали пять сирийских военных.
RT на русском
В результате боестолкновения ранения получили пять сирийских военных.
Взгляд.ру
Пять боевиков в ходе попытки прорыва подорвались на минных заграждениях, не менее десяти были ранены.
ТК Звезда

Подробнее о событии

Пять сирийских боевиков подорвались на минах при попытке прорвать фронт в Алеппо
РИА Новостивчера в 15:10
В Алеппо боевики попытались прорвать линию соприкосновения с армией Сирии
REGNUMвчера в 15:27
Боевики попытались прорвать линию соприкосновения с армией Сирии
RT на русскомвчера в 15:15
Террористы попытались перейти линию соприкосновения с армией Сирии в провинции Алеппо
Комсомольская правдавчера в 15:15
Пять боевиков подорвались на минах при попытке прорвать фронт в Алеппо
РБКвчера в 15:55
Боевики попытались перейти линию соприкосновения с армией Сирии в провинции Алеппо
ТАССвчера в 15:08
Боевики попытались перейти линию соприкосновения с ВС Сирии в провинции Алеппо
ТК Звездавчера в 14:56

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