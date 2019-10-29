Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии

Российские военнослужащие не попадали под обстрел на пограничном переходе в Сирии, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон. По его словам, информация об обстреле россиян на пункте перехода «Дербисия» сирийско-турецкой границы не соответствует действительности.
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Минобороны опровергло обстрел российских военных полицейских в Сирии

Коммерсантъ10:05

Центр по примирению в Сирии опроверг обстрел российских военных

Известия09:59

При подготовке встречи военных России и Турции в Сирии прогремел взрыв

РБК09:47

Неизвестные устроили провокацию на сирийском погранпереходе

РИА Новости09:57

ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии

RT на русском09:46

В Минобороны опровергли обстрел российского военного патруля в Сирии

ТАСС09:33

Взрыв произошел в Сирии перед встречей военных полицейских из РФ с турками

Интерфакс09:49
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Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:51
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Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
RT на русском 10:14
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Политика

Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве

Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Общество

Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
RT на русском 03:09
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
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Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР

На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Газета.Ru 08:15
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии

Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
RT на русском 10:46
Происшествия

Актер из сериала «Мент в законе» обчистил салон сотовой связи

Как стало известно РЕН ТВ, 24-летний актер Василий Шендаров, известный по ролям в сериалах "Мент в законе" и "Товарищи полицейские", обчистил офис "Билайна" на Петровском шоссе в подмосковном городе Голицыно.
РЕН ТВ 05:57
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинских политологов в студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости 12:08
Гаджеты

Android 10 лишила пользователей Samsung Galaxy S10 доступа к смартфону

Компания Samsung недавно запустила программу бета-тестирования фирменно оболочки One UI 2.0 на основе свежей операционной системы Android 10 для пользователей смартфонов серии Galaxy S10 в нескольких регионах.
iXBT.com 11:51
Экономика

Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group

«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
Коммерсантъ 07:25
Авто

Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение

По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Ladaonline 01:43
Политика

Депутат Рады предостерёг Киев от газовой войны с Россией

Олег Волошин заявил, что в случае газовой войны с Россией Украина проиграет.
Ореанда-Новости 05:55
Политика

Корабли НАТО прибыли в порт Одессы

Четыре корабля Североатлантического альянса прибыли в порт Одессы.
News.ru 08:09
Игры

В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели

Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.
Игромания.ру 05:27
Общество

В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети

В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу.
Lenta.ru 08:42
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Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля

Российская газета 08:31
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Умер академик Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»

Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает Роскосмос.
РИА Новости 11:30
Авто

Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на «АвтоВАЗе»

Опытная партия новой версии внедорожника Lada 4х4 была выпущена на автозаводе "ВАЗ" в Тольятти.
РЕН ТВ 11:52
Политика

Контактная группа согласовала дату начала отвода войск в Петровском

Дату начала отвода войск в районе населённого пункта Петровское согласовала контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 10:32
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Старые iPhone могут прекратить работать с ноября

Владельцам iPhone заявили, что требуется немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
ТК Звезда вчера в 11:06
Общество

Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей

Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
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Общество

Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов

77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Lenta.ru 02:18
Общество

Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Коммерсантъ 11:26
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Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Известия 01:16
Космос

В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета вчера в 23:30
Экономика

Инвестиции в петербургскую недвижимость резко сократились

С начала текущего года и по сентябрь вложения в покупке земель в Петербурге сократились с 360 до 154 миллионов долларов, сообщил РБК.
Piter.tv 11:59
Происшествия

Воспитанники ярославского детсада избили девочку на глазах педагога

В Ярославле отстранили от работы воспитательницу с 40-летним стажем после того, как дети избили на прогулке девочку.
Вести.Ru 10:38
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