Российские военнослужащие не попадали под обстрел на пограничном переходе в Сирии, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон. По его словам, информация об обстреле россиян на пункте перехода «Дербисия» сирийско-турецкой границы не соответствует действительности.

ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии

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