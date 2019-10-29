Армия и оружие
RT на русскомЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии
Российские военнослужащие не попадали под обстрел на пограничном переходе в Сирии, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон. По его словам, информация об обстреле россиян на пункте перехода «Дербисия» сирийско-турецкой границы не соответствует действительности.
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Общество
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".
Экономика
Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений
Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Происшествия
Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.
Происшествия
Актер из сериала «Мент в законе» обчистил салон сотовой связи
Как стало известно РЕН ТВ, 24-летний актер Василий Шендаров, известный по ролям в сериалах "Мент в законе" и "Товарищи полицейские", обчистил офис "Билайна" на Петровском шоссе в подмосковном городе Голицыно.
Общество
Соловьев прокомментировал драку украинских политологов в студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Гаджеты
Android 10 лишила пользователей Samsung Galaxy S10 доступа к смартфону
Компания Samsung недавно запустила программу бета-тестирования фирменно оболочки One UI 2.0 на основе свежей операционной системы Android 10 для пользователей смартфонов серии Galaxy S10 в нескольких регионах.
Экономика
Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group
«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
Авто
Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Политика
Депутат Рады предостерёг Киев от газовой войны с Россией
Олег Волошин заявил, что в случае газовой войны с Россией Украина проиграет.
Политика
Корабли НАТО прибыли в порт Одессы
Четыре корабля Североатлантического альянса прибыли в порт Одессы.
Игры
В Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели
Разработчики из студии Cloud Imperium Games объявили о начале мероприятия под названием Free Fly, в рамках которого в космический симулятор Star Citizen можно поиграть бесплатно до конца этой недели.
Общество
В российской школе закончились учителя и перестали учиться дети
В региональном Минобразования опровергли газете «Московский комсомолец» информацию о том, что дети перестали посещать школу.
Общество
Маткапитал предложили разрешить тратить на покупку автомобиля
Космос
Умер академик Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»
Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает Роскосмос.
Авто
Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на «АвтоВАЗе»
Опытная партия новой версии внедорожника Lada 4х4 была выпущена на автозаводе "ВАЗ" в Тольятти.
Политика
Контактная группа согласовала дату начала отвода войск в Петровском
Дату начала отвода войск в районе населённого пункта Петровское согласовала контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Гаджеты
Старые iPhone могут прекратить работать с ноября
Владельцам iPhone заявили, что требуется немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Общество
Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Космос
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Экономика
Инвестиции в петербургскую недвижимость резко сократились
С начала текущего года и по сентябрь вложения в покупке земель в Петербурге сократились с 360 до 154 миллионов долларов, сообщил РБК.
Происшествия
Воспитанники ярославского детсада избили девочку на глазах педагога
В Ярославле отстранили от работы воспитательницу с 40-летним стажем после того, как дети избили на прогулке девочку.