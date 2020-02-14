Армия и оружие
ИзвестияМинобороны РФ опровергло сообщения Турции о гибели сирийских военных
Ранее в пятницу минобороны Турции написало на своей странице в Twitter, что в в Идлибе нейтрализованы «еще 63 элемента режима» президента САР Башара Асада. 12 февраля Анкара сообщила, что в этом регионе нейтрализовали 55 сирийских военных.
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