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ЦПВС: силы ПВО Сирии 9 апреля отразили ракетный обстрел Израиля по Латакии, потерь нет

«9 апреля с 18:45 до 18:52 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар пятью управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Латакия», — цитирует ТАСС Журавлёва.
RT на русском
Как отмечается, дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении ВС Сирии комплексов С-125 и «Панцирь-С» уничтожено три ракеты.
RT на русском
"В результате израильских авиаударов причинен незначительный материальный ущерб объектам гражданской инфраструктуры. Потерь личного состава Вооруженных сил России и Сирии нет", - сказал Журавлев.
Интерфакс
В результате погиб один человек, пять сирийских военнослужащих получили ранения.
РБК

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