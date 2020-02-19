Боевики в Сирии используют против турецких военнослужащих и мирных граждан оружие, поступающее на северо-восток республики с территории Ирака при «непосредственном участии» Соединенных Штатов.

Минобороны обвинило США в использовании оружия против Турции в Сирии

Общество Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.

Общество Назван размер трат мужчин и женщин на гендерные праздники Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины: 43% мужчин готовы раскошелиться в честь 8 марта на 1-3 тыс. рублей, в то время как 49% женщин планируют уложиться на 23 февраля в бюджет до 1 тысячи рублей.

Общество Названа причина аномальной зимы в России Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.

Экономика В 2019 году количество нарушений информбезопасности в банках России выросло в пять раз ЦБ РФ по итогам 2019 года выявил в банках и некредитных финансовых организациях (НФО) более 1,1 тыс. нарушение требований информационной безопасности, что в пять раз больше по сравнение с предыдущим годом.

Общество В США арестовали мексиканца, завербованного Россией В аэропорту Майями американские пограничники арестовали мексиканца Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса по подозрению в шпионаже в пользу России.

Общество «Слишком поздно»: жителей Забайкалья лишили четвёртого выходного дня Ранее министерство социальной защиты Забайкалья через свой Telegram-канал обосновало необходимость дополнительного праздника тем, что в 2020 году Сагаалган выпадает на 24 февраля, а это и так будет выходной.

Политика Сурков освобожден от должности помощника президента Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.

Экономика Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.

Политика Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев» Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.