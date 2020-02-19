Армия и оружие
РБКМинобороны обвинило США в использовании оружия против Турции в Сирии
Боевики в Сирии используют против турецких военнослужащих и мирных граждан оружие, поступающее на северо-восток республики с территории Ирака при «непосредственном участии» Соединенных Штатов.
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Хоккей
Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Общество
Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС
Согласно материалам уголовного дела, майор Александр Кузьмин, являвшийся замначальника 704-го военного представительства Минобороны, отвечающего за приемку изделий и аппаратуры для подразделений ВКС и космической промышленности, был задержан сотрудниками ФСБ 12 ноября 2018 года.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Политика
Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений
Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
Общество
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Общество
Назван размер трат мужчин и женщин на гендерные праздники
Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины: 43% мужчин готовы раскошелиться в честь 8 марта на 1-3 тыс. рублей, в то время как 49% женщин планируют уложиться на 23 февраля в бюджет до 1 тысячи рублей.
Общество
Названа причина аномальной зимы в России
Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Экономика
В 2019 году количество нарушений информбезопасности в банках России выросло в пять раз
ЦБ РФ по итогам 2019 года выявил в банках и некредитных финансовых организациях (НФО) более 1,1 тыс. нарушение требований информационной безопасности, что в пять раз больше по сравнение с предыдущим годом.
Общество
В США арестовали мексиканца, завербованного Россией
В аэропорту Майями американские пограничники арестовали мексиканца Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса по подозрению в шпионаже в пользу России.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Общество
«Слишком поздно»: жителей Забайкалья лишили четвёртого выходного дня
Ранее министерство социальной защиты Забайкалья через свой Telegram-канал обосновало необходимость дополнительного праздника тем, что в 2020 году Сагаалган выпадает на 24 февраля, а это и так будет выходной.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Происшествия
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Экономика
Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ
Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Армия и оружие
ПНС Ливии прекратило переговоры в Женеве после обстрела Триполи
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке своего участия в переговорах по военным вопросам в Женеве.
Финансы
Акции «Роснефти» упали на 5% из-за санкций США против ее «дочки»
Акции «Роснефти» упали на 5,16% до 440,7 рубля по состоянию на 18:27 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Футбол
Кокорин забил гол в дебютном матче в составе «Сочи»
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
Авто
Стало известно, когда в РФ появится Skoda Karoq с полным приводом
Как выяснили российские журналисты, Skoda Karoq с полным приводом выйдет на рынок в июне.
Политика
Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Депутат-единоросс Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты.
Шоу-бизнес
Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус
Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату.
Армия и оружие