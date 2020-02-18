Армия и оружие
Газета.RuЦПВС: сирийские боевики используют оружие США против турецких военных
Переданное силами США оружие используется боевиками против турецких военных в Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
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Первая ступень Falcon 9 упала мимо посадочной платформы
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Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.
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Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
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В США арестовали «завербованного российским правительством» мексиканца
«Согласно судебным документам, должностное лицо из российского правительства завербовало Фуэнтеса в 2019 году и поручило ему арендовать определенную собственность в округе Майами-Дейд (штат Флорида)», — уточняется в документе.
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Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее и предлагаются по цене 129 и 171 долларов соответственно за версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
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Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Экономика
ПИК запустит производство модульных домов на Сахалине
Шоу-бизнес
Якубович озвучил размер своей пенсии
Актер и телеведущий Леонид Якубович рассказал журналистам о размере своей пенсии.
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Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
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Оксана Самойлова родила Джигану долгожданного сына
Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
Космос
Флаг Ставрополья увидели из космоса
Ставропольский космонавт, герой России, а ныне командир международной космической станции Олег Скрипочка показал миру флаг Ставропольского края и флаг Невинномысска.
Общество
Роскачество нашло антибиотики и ДНК лошади в говяжьей тушенке
Здоровье
Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ
Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Футбол
Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «ПСЖ» в матче ЛЧ
Футболисты дортмундской "Боруссии" обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Общество
В Бельгии археологи нашли стены из человеческих черепов и костей
Бельгийские археологи во время раскопок у собора Святого Бавона в Генте нашли стены, сложенные из человеческих костей, пишет издание The Brussels Times.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Наука
10 способов умереть, которые так любят взрослые
Научный журналист Алексей Паевский рассказал об основных факторах риска и причины смерти современного человека — чего бояться, на что стоит обратить внимание и что изменить в своей жизни.
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
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Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Культура
В Башкирии объявили конкурс на лучший символ Всемирной фольклориады
Конкурс на лучший символ VI Всемирной фольклориады объявлен в Башкирии, работы принимаются до 31 марта.
Космос
Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе
Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»
Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН своё высказывание о гражданских браках, отметил, что мужчины перестали быть главой семьи и стали «национальной катастрофой».
Политика
В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»
"Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".