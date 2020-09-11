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ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокации с химоружием в Сирии

Боевики из запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят провокации с применением химического оружия на юге сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
РИА Новостивчера в 15:03
Подробнее о событии
RT на русском

Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Идлибе

RT на русском18:14
ТАСС

Центр примирения враждующих сторон сообщил о готовящихся боевиками провокациях в Сирии

ТАССвчера в 15:07
Комсомольская правда

Террористы в Сирии готовят провокации с применением химоружия

Комсомольская правдавчера в 15:54
Московский Комсомолец

Военные РФ сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Московский Комсомолецвчера в 15:33
Газета.Ru

Террористы готовят провокации с ядовитыми веществами в Идлибе

Газета.Ruвчера в 15:16
РБК

Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

РБК17:00
РИА Новости

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

РИА Новостивчера в 15:03

В Общественной палате указали на высокую активность избирателей

Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в субботу, 12 сентября, сообщил о более высокой явке по итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября, чем во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Известия05:01

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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На территории Центра Хруничева нашли снаряд времён войны

«На территории московской площадки Центра Хруничева при проведении плановых ремонтно-восстановительных работ (укладка бордюра) был обнаружен снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.
RT на русском05:08
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Космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС

Представитель пресс-службы «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что следующий выход в открытый космос российских космонавтов с борта Международной космической станции, планирующийся до конца 2020 года, будет впервые выполнен из нового модуля.
RT на русском00:42
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Даниил Квят вспомнил, как побеждал в Муджелло восемь лет назад

Гонщик команды AlphaTauri Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего уик-энда Гран При Тосканы, который пройдёт в ближайшие выходные на трассе Муджелло, и вспомнил своё последнее выступление на этом автодроме.
Autosport.com.ru10 сентября в 11:44
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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