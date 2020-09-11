ЦПВС сообщил о подготовке террористами провокации с химоружием в Сирии
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Боевики из запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят провокации с применением химического оружия на юге сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).В источнике
С чего всё началось
Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
РИА Новостивчера в 15:03
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