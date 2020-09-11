Боевики из запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят провокации с применением химического оружия на юге сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

С чего всё началось Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии Террористы из группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич. РИА Новости вчера в 15:03