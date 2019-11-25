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РИА НовостиРИА НовостиCRC WADA рекомендовал запретить флаг РФ на международных турнирах

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал запретить появление российского флага на международных соревнованиях в течение четырех лет, об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на официальном сайте WADA.
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