Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств.

ЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств

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