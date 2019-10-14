Экономика
ТАССЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств.
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Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления об одобрении операции Турции в Кобани
Минобороны опровергло заявления о том, что Россия не возражает против расширения турецкой операции в Сирии на город Кобани.
РИА Новости 15:19
Футбол
Роналду забил Украине свой 700-й гол в карьере
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в профессиональной карьере.
Спорт-Экспресс 17:00
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
RT на русском 10:28
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Общество
Объявлены лауреаты Букеровской премии
В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Футбол
Джузеппе Росси вернулся в «Вильярреал»
Бывший футболист сборной Италии Джузеппе Росси вернулся в испанский "Вильярреал", сообщается на официальном сайте "желтой подводной лодки".
РИА Новости 14:01
Здоровье
Министром здравоохранения Челябинской области назначен Юрий Семенов
Состоялось назначение нового министра здравоохранения Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер назначил на этот пост Юрия Семенова.
LentaChel.ru 06:56
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 05:57
Гаджеты
Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет
Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews 13:05
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Московский Комсомолец 05:33
Шоу-бизнес
Бузова взяла «Мисс Екатеринбург-2016» в невесты Батрутдинову
Бузова взяла «Мисс Екатеринбург-2016» в невесты Батрутдинову Телеведущей понравилась Елизавета Аниховская, которая пришла на шоу «План Б», чтобы побороться за сердце комика.
Екатеринбург-ТВ 02:15
Политика
Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском 16:55
Футбол
Новый главный тренер красно-белых поделился своими ближайшими планами
Новый главный тренер красно-белых поделился своими ближайшими планами В понедельник вечером московский "Спартак" официально представил своего нового главного тренера Доменико Тедеско.
Коммерсантъ 13:22
Происшествия
В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса
RT на русском 15:07
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости 13:40
Армия и оружие
В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции
Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
РБК 15:26
Авто
Porsche представил самый дешевый электрокар Taycan 4s
Вторая версия оснащается батареей на 93,4 кВт*часов, способный заряжаться от зарядки на 270 кВт, а запас хода составит до 463 км. Стоимость базовой версии Porsche Taycan составит 103 800 долларов.
CarsWeek.ru 07:26
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли.
Piter.tv 10:27
Технологии
Консольные игры на смартфонах. Microsoft запустила игровой сервис Project xCloud для желающих
iXBT.com 16:15
Шоу-бизнес
Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность
Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.
Газета.Ru 13:52
Фигурное катание
Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.
Sports.ru 13:42
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53