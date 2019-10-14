Экономика

ТАССТАССЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств

1 фото
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Крупный поставщик физраствора и жизненно важных лекарств может остановить производство

Znak.com16:57

Solopharm не вписывается в проект маркировки лекарств

Независимая газета12:11

Крупнейший поставщик жизненно важных препаратов пригрозил остановить производство из-за проблем с маркировкой

Эхо Москвы14:30

Основной госпоставщик физраствора остановит производство из-за маркировки

РБК13:53

ЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств

ТАСС16:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Политика

ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе

Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Армия и оружие

Минобороны опровергло заявления об одобрении операции Турции в Кобани

Минобороны опровергло заявления о том, что Россия не возражает против расширения турецкой операции в Сирии на город Кобани.
РИА Новости 15:19
Футбол

Роналду забил Украине свой 700-й гол в карьере

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил 700-й гол в профессиональной карьере.
Спорт-Экспресс 17:00
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову

RT на русском 10:28
Происшествия

Киллер рассказал о последних минутах жизни Михаила Круга

Lenta.ru 11:56
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Общество

Объявлены лауреаты Букеровской премии

В прошлом году лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она была удостоена награды за роман Milkman.
Ведомости 17:07
Футбол

Джузеппе Росси вернулся в «Вильярреал»

Бывший футболист сборной Италии Джузеппе Росси вернулся в испанский "Вильярреал", сообщается на официальном сайте "желтой подводной лодки".
РИА Новости 14:01
Здоровье

Министром здравоохранения Челябинской области назначен Юрий Семенов

Состоялось назначение нового министра здравоохранения Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер назначил на этот пост Юрия Семенова.
LentaChel.ru 06:56
Общество

Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности

Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 05:57
Гаджеты

Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет

Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews 13:05
Происшествия

Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске

Московский Комсомолец 05:33
Шоу-бизнес

Бузова взяла «Мисс Екатеринбург-2016» в невесты Батрутдинову

Бузова взяла «Мисс Екатеринбург-2016» в невесты Батрутдинову Телеведущей понравилась Елизавета Аниховская, которая пришла на шоу «План Б», чтобы побороться за сердце комика.
Екатеринбург-ТВ 02:15
Политика

Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском 16:55
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ 13:44
Футбол

Новый главный тренер красно-белых поделился своими ближайшими планами

Новый главный тренер красно-белых поделился своими ближайшими планами В понедельник вечером московский "Спартак" официально представил своего нового главного тренера Доменико Тедеско.
Коммерсантъ 13:22
Происшествия

Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане

Газета.Ru 15:11
Происшествия

В Приморье частично обрушился жилой дом из-за взрыва боеприпаса

RT на русском 15:07
Политика

Украинские националисты вышли на марш в Киеве

В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости 13:40
Армия и оружие

В Минобороны заявили о просьбах сирийцев помочь из-за операции Турции

Ряд населенных пунктов на северо-востоке Сирии объявил о восстановлении суверенитета Сирийской Арабской Республики на своей территории на фоне военной операции Турции в регионе, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), сообщается на странице Минобороны в Facebook.
РБК 15:26
Авто

Porsche представил самый дешевый электрокар Taycan 4s

Вторая версия оснащается батареей на 93,4 кВт*часов, способный заряжаться от зарядки на 270 кВт, а запас хода составит до 463 км. Стоимость базовой версии Porsche Taycan составит 103 800 долларов.
CarsWeek.ru 07:26
Происшествия

В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов

RT на русском 11:20
Шоу-бизнес

Южнокорейская звезда K-pop Солли умерла в 25 лет

Умерла экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли.
Piter.tv 10:27
Технологии

Консольные игры на смартфонах. Microsoft запустила игровой сервис Project xCloud для желающих

iXBT.com 16:15
Происшествия

СМИ сообщили о задержании экс-майора Дымовского со взрывчаткой

РБК 17:07
Шоу-бизнес

Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность

Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.
Газета.Ru 13:52
Политика

Саудовский оркестр исковеркал гимн России в присутствии Путина

Газета.Ru 14:42
Фигурное катание

Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сделала четверной сальхов со страховкой на тренировке.
Sports.ru 13:42
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Жеребцов
Бизнесмен
Советский и российский бизнесмен, основатель сети гипермаркетов «Лента» и «Норма», генеральный директор фармацевтической компании Solopharm. Основатель парусной ассоциации SB20 в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное