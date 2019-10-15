Общество
ТАССЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств.
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Основной поставщик физраствора оказался не готов к «инновациям» с маркировкой - СМИ
Царьградвчера в 17:54
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Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Футбол
Сборная Украины обыграла португальцев и пробилась на чемпионат Европы
Роналду и компания умудрились потерять очки ещё раз в матче с Сербией, поэтому для самостоятельного решения вопроса выхода в финальную стадию европейского первенства португальской сборной необходимо было набирать очки в Киеве.
Культура
На «России-1» стартует показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Режиссером третьей части "Екатерины" стал Дмитрий Иосифов.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Тело пропавшей пять дней назад 27-летней Ксении Каторгиной во вторник обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где у нее была назначена встреча с потенциальной покупательницей автомобиля.
Гаджеты
Пользователям Samsung Galaxy стала доступна Android 10
Пользователям смартфонов Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+ стала доступна операционная система Android 10.
Шоу-бизнес
Бывший муж Бочкаревой объяснил неявку актрисы в суд
Теннис
Медведев может сняться с Кубка Кремля
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев может не сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля». Об этом рассказал сам спортсмен.
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Экономика
ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов
ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Общество
Против челябинского экс-губернатора возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по материалам проверки антимонопольной службы.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Космос
Космический мусор создает пульсирующий эффект аварий: ученые ищут способы уберечь спутники
В любой момент над нашей планетой может возникнуть пульсирующий эффект аварий в виде катастрофической цепной реакции из космического мусора.
Политика
Россия выдаст Украине шпиона при новом обмене заключенными
Осужденный в России за шпионаж гражданин Украины Константин Давыденко будет включен в список для нового обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб
Шоу-бизнес
Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева
На недавнем концерте в честь Дня работника сельского хозяйства Юлия Проскурякова выступила в платье, в котором несколько лет назад появлялась беременной — тогда артистка, состоящая в браке с певцом и композитором Игорем Николаевым, ждала появления на свет дочери Вероники.
Общество
Скачки атмосферного давления ожидаются в Москве в ближайшие дни
Скачки атмосферного давления ожидаются в Москве и области в ближайшие дни, сообщает Гидрометцентр России.
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
Хоккей
Кравчук: топор над головой Бэбкока уже занесён
Быстрых решений в НХЛ не принимают, но топор над головой Бэбкока, похоже, уже занесён.
Происшествия
У сторонников Алексея Навального проходят обыски. Снова
Полицейские в очередной раз пришли "в гости" к сторонникам Алексея Навального. На этот раз обыски прошли у Виктории Райх и Полины Грейсман.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита восхитила поклонников стройностью своих ног
Видео, опубликованное Лолитой в социальной сети Инстаграм, получило огромный отклик от ее самых преданных поклонников.
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».