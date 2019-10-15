Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств.

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