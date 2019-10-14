Общество
ТАССЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств.
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Основной поставщик физраствора оказался не готов к «инновациям» с маркировкой - СМИ
Царьградвчера в 17:54
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Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Шоу-бизнес
Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев получает пенсию 50 тыс. рублей в месяц, рассказал организатор концертов исполнителя Сергей Лавров.
Политика
Бизнесмена Евгения Пригожина нашли
Уже несколько дней в СМИ и социальных сетях муссируются слухи, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин находился в самолете Ан-72, потерпевшем крушение в минувшую пятницу в Демократической Республике Конго.
Волейбол
Сборная Бразилии выиграла Кубок мира по волейболу
Происшествия
В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком
Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области.
Армия и оружие
США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции
Вашингтон добавил в список санкций Министерство национальной обороны и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главу МВД Сулеймана Сойлу.
Футбол
Роналду: «Рекорды сами находят меня»
Накануне сборная Украины обыграла Португалию со счетом 2:1 и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020.
Экономика
«Яндекс» может изменить акционерную структуру
В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать планы об изменении акционерной структуры.
Хоккей
«Ак Барс» в Казани обыграл «Автомобилист»
Происшествия
В Приморье при обрушении дома погибла женщина
В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Политика
Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где стороны проведут переговоры.
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
Шоу-бизнес
Наргиз со скандалом уволила звукорежиссера
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
Общество
Ленинградская область стала лидером по вводу жилья в России
Агентство РИА Новости подготовило рейтинг регионов России по вводу жилья в пересчете на одного жителя за минувший год.
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Общество
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Политика
В Киеве стартовал марш украинских националистов
В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева.
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось с избранием Зеленского
Отношение россиян к Украине существенно улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России ухудшилось в пределах погрешности.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о разводе с Харламовым
Популярная актриса появилась на красной дорожке без мужа, юмориста Гарика Харламова, и откровенно ответила на вопросы о разводе.