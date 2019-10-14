Общество

ТАССТАССЦРПТ не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) не ожидает проблем с внедрением обязательной маркировки лекарств.
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Олег Жеребцов
Бизнесмен
Советский и российский бизнесмен, основатель сети гипермаркетов «Лента» и «Норма», генеральный директор фармацевтической компании Solopharm. Основатель парусной ассоциации SB20 в России.
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