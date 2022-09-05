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ЦРПТ: спрос на успокоительные препараты в России снизился летом на 8%

Суммарно за лето на успокоительные препараты было потрачено 4,5 миллиарда рублей, что на 14% меньше чем за весну.
ПРАЙМ
По данным ЦРПТ, средняя стоимость успокоительного летом составила 128 руб., снизившись на 7% с весны.
Коммерсантъ
Эксперты "Честного знака" также отмечают, что дефицита успокоительных лекарств на российском рынке не предвидится.
ПРАЙМ
Весной в России резко вырос спрос на успокоительные препараты.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Спрос на успокоительные в России значительно падает
ИА SM-News21:34
В РФ уменьшается спрос на успокоительные препараты
NVL21:29
Летом спрос на успокоительные лекарства в России снизился на 8%
Коммерсантъ20:32
ЦРПТ: спрос на успокоительные препараты в России снизился летом на 8%
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