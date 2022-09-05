ПРАЙМЦРПТ: спрос на успокоительные препараты в России снизился летом на 8%Суммарно за лето на успокоительные препараты было потрачено 4,5 миллиарда рублей, что на 14% меньше чем за весну.ПРАЙМПо данным ЦРПТ, средняя стоимость успокоительного летом составила 128 руб., снизившись на 7% с весны.КоммерсантъЭксперты "Честного знака" также отмечают, что дефицита успокоительных лекарств на российском рынке не предвидится.ПРАЙМВесной в России резко вырос спрос на успокоительные препараты.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСпрос на успокоительные в России значительно падаетИА SM-News21:34В РФ уменьшается спрос на успокоительные препаратыNVL21:29Летом спрос на успокоительные лекарства в России снизился на 8%Коммерсантъ20:32ЦРПТ: спрос на успокоительные препараты в России снизился летом на 8%ПРАЙМ20:37Показать ещёОценить1Поделиться