РИА НовостиЦРПТ: траты россиян на шины и покрышки за март выросли почти на 300 процентовЗа первые две недели марта граждане купили шины и покрышки на сумму в 8,5 миллиарда рублей.Ореанда-НовостиСогласно анализу данных, по состоянию на конец первого квартала 2022 года в гражданском обороте на территории России находится более 79 миллионов шин и покрышек.РИА Новости"При помощи системы маркировки власти могут своевременно отслеживать наличие востребованной продукции во всех регионах страны", - добавляется в сообщении.РИА НовостиПо данным ЦРПТ, запасов автомобильных шин в России хватит на целый год.NVLЧитать далееСвернутьАвтоновости дняАвтоновости дняНовый ДеньНовые ИзвестияРосбалтRB НовостиCarsWeek.ruТарантас НьюсStolica58.ruYakutsk.ruMax-CarsЮгополисIvbg.ruПодробнее о событииАвтолюбители в России купили шин в три раза больше обычногоГлобалМСК.ру05:42ЦРПТ: траты россиян на шины и покрышки за март выросли почти на 300 процентовРИА Новости02:08Самое цитируемоеРоссияне за март потратили на шины и покрышки почти на 300 % больше, чем месяцем ранееТУТ НЬЮС03:07В России спрос на шины и покрышки вырос в три разаОбщественная служба новостей02:51Время переобуваться: россияне начали массово скупать автомобильные шиныНовые Известия02:59Россияне начали скупать шины и покрышкиНациональная служба новостей02:38РИА «Новости»: Россияне кинулись скупать шины и покрышкиРосбалт02:20Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёОценить82Поделиться