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ЦРПТ: траты россиян на шины и покрышки за март выросли почти на 300 процентов

За первые две недели марта граждане купили шины и покрышки на сумму в 8,5 миллиарда рублей.
Ореанда-Новости
Согласно анализу данных, по состоянию на конец первого квартала 2022 года в гражданском обороте на территории России находится более 79 миллионов шин и покрышек.
РИА Новости
"При помощи системы маркировки власти могут своевременно отслеживать наличие востребованной продукции во всех регионах страны", - добавляется в сообщении.
РИА Новости
По данным ЦРПТ, запасов автомобильных шин в России хватит на целый год.
NVL

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