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ЦРПТ: траты россиян на шины и покрышки за март выросли почти на 300 процентов

"В первые две недели марта 2022 года россияне купили более 1,2 миллиона автомобильных шин. По сравнению с аналогичным периодом февраля 2022 года, когда было продано 400 тысяч шин, спрос возрос в три раза (+201%)", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Согласно анализу данных, по состоянию на конец первого квартала 2022 года в гражданском обороте на территории России находится более 79 миллионов шин и покрышек.
РИА Новости
Стоит отметить, что средняя стоимость автомобильной шины в марте составила 7069 рублей.
Общественная служба новостей
"При помощи системы маркировки власти могут своевременно отслеживать наличие востребованной продукции во всех регионах страны", - добавляется в сообщении.
РИА Новости

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Россияне за март потратили на шины и покрышки почти на 300 % больше, чем месяцем ранее
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