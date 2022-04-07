"В первые две недели марта 2022 года россияне купили более 1,2 миллиона автомобильных шин. По сравнению с аналогичным периодом февраля 2022 года, когда было продано 400 тысяч шин, спрос возрос в три раза (+201%)", - говорится в сообщении.
Федеральная служба безопасности задержала в Крыму гражданина Украины, заподозрив его в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».
США для затягивания спецоперации на Украине используют "самые подлые методы", вплоть до засылки вооруженных боевиков для организации террористического подполья, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.