Политика

КоммерсантъКоммерсантъЦРУ опубликовало архивные материалы о Бандере

Документ рассекречен по закону «О разоблачении нацистских военных преступников». Номер вышел в 1951 году, материал называется «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» (.pdf). В нем Степан Бандера называется украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
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Мария Захарова
Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 23 января в 23:34

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