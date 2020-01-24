Политика
КоммерсантъЦРУ опубликовало архивные материалы о Бандере
Документ рассекречен по закону «О разоблачении нацистских военных преступников». Номер вышел в 1951 году, материал называется «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» (.pdf). В нем Степан Бандера называется украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
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Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 23 января в 23:34
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
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Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета
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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
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Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
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В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус
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Биатлон
На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты
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Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
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