Политика
ForbesCNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона
Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
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Трамп заявил, что не знает об истории с предполагаемым вывозом разведкой США агента из РФ
ТАСС09 сентября в 16:38
Трамп прокомментировал информацию CNN об эвакуации ценного агента США из России
Коммерсантъ09 сентября в 17:54
ЦРУ опровергло связь между действиями Трампа и эвакуацией шпиона США из России
Ведомостивчера в 14:52
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:12, Вашингтон
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:12, Вашингтон
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Транспорт
На Крымском мосту начали монтаж железнодорожной автоматики
Строители железнодорожной части Крымского моста приступили к монтажу систем автоматического контроля и управления движением поездов.
Российская газета 03:25
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Экономика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Происшествия
Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье
О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.
Коммерсантъ 02:53
Интернет
«Юла» запустила голосовые звонки в приложении
В компании рассказали, что в «Юле» каждый день совершается порядка 500 тысяч звонков и введение возможности голосового вызова по объявлению позволит пользователям сэкономить и время, и деньги.
iReactor 00:27
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к организаторам акции 27 июля
РБК вчера в 12:23
Общество
Москвичей ждет самый теплый день осени
Вести.Ru 01:59
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Российская газета 03:21
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform вчера в 13:42
Политика
CNN рассказал о десяти потенциальных кандидатах на замену Болтону
Белый дом рассматривает десять кандидатов на замену помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону, отправленному в отставку лидером страны Дональдом Трампом 10 сентября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
RT на русском вчера в 21:51
Политика
Новый мэр Сочи официально вступил в должность
Алексей Копайгородский, избранный мэром Сочи решением горсобрания 10 сентября, 11 сентября официально вступил в должность, сообщила пресс-служба мэрии города-курорта.
REGNUM 04:04
Происшествия
В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым
Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Финансы
Греф: В 2019 году Сбербанк заплатит в бюджет 502 млрд рублей
Если в 2009 году Сбербанк заплатил в бюджет 59 млрд рублей, то в 2019 году в федеральный бюджет будет внесено 502 млрд руб. налогов и дивидендов.
REGNUM вчера в 08:44
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Хоккей
Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме
Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 15:01
Общество
Голодец ожидает утверждения Стратегии развития туризма в ближайшие дни
Стратегию развития туризма в РФ до 2035 года планируется утвердить в ближайшие дни, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе делового завтрака в рамках 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).
РИА Новости 02:38
Политика
США перестали быть защитником Европы, заявила Меркель
По словам Меркель, Европа и США связаны ценностями, однако автоматическим защитником Европы Вашингтон больше не является.
REGNUM 03:44
Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
Спасатели Крыма проводят поиски унесенного в море в районе Керчи 15-летнего подростка, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 02:17
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Общество
В Петербурге зафиксирован рекорд сентябрьской жары
Добавим, что в конце августа погода в Петербурге повторила температурный рекорд августа 1942 года.
REGNUM 04:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева в платье для беременных вывела в свет молодого мужа
Лера выбрала для праздничного мероприятия белое платье «беременного» фасона.
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Космос
Черная дыра средней массы бросает звезду через Млечный Путь
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Армия и оружие
Противолодочный комплекс «Ответ» завершит испытания в 2020 году
Хакасия-Информ вчера в 23:16
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте
Музеи Крыма направили в Апелляционный суд Амстердама новые доказательства о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
RT на русском вчера в 22:24