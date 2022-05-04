Российское правительство запускает программу льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов, ожидается, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. таких кредитов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в среду на оперативном совещании со своими заместителями.