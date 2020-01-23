«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», - в частности, сообщается в документе.

с чего всё началось

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне

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