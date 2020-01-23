Политика
Газета.RuЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
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с чего всё началось
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», - в частности, сообщается в документе.ТК Звезда10:30
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Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Армия и оружие
Армия США получила «летающий авианосец»
В США появится "летающий авианосец". так эксперты назвали военно-транспортный самолет С-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотных аппаратов Ч-61А, создаваемых в рамках программы Gremlins.
Происшествия
В Австралии потеряли связь с тушившим лесные пожары самолётом
Власти Австралии потеряли связь с самолётом, который тушил лесные пожары на юго-востоке страны в штате Новый Южный Уэльс.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран
Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Валенсию» в Евролиге
Политика
Путин объяснил нецелесообразность парламентской республики в России
Новые лица, прежний курс: чего ждать бизнесу от кабинета Мишустина Президент согласился, что парламентские республики распространены в мире, но есть и другие примеры: например, Франция и США так же, как и Россия, президентские республики, передает слова Путина ТАСС.
Общество
Дерипаска порекомендовал ООН реорганизоваться и предложил идеи
Дерипаска предложил ООН рассмотреть как вариант Швейцарию.
Общество
В США ужесточили правила выдачи виз беременным
Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Гаджеты
Honor представила в России ноутбуки MagicBook
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Общество
В AliExpress рассказали о рисках заражения коронавирусом через посылки
В пресс-службе «AliExpress Россия» изданию сообщили, что риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено.
Происшествия
Госпитализированным в Петербурге не подтвержден диагноз «коронавирус»
Ни у одного из госпитализированных сегодня, 22 января, молодых людей диагноз «коронавирус» пока не подтвержден, сообщили в Минздраве России.
Гаджеты
Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Политика
Иссахар не стала подавать прошение о помиловании
Общество
МИД дал рекомендации россиянам в связи со вспышкой коронавируса
Россиянам, планирующим поездки в затронутые вспышкой коронавируса регионы, нужно соблюдать правила личной гигиены и следить за информацией, которую МИД РФ размещает на своих интернет-ресурсах.
Политика
В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины
Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
Киберспорт
Natus Vincere завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major
Нижняя сетка: Fnatic - TNC Predator, 1-2 Natus Vincere - Team Liquid, 0-2 DreamLeague Leipzig Major проходит с 18 по 26 января 2020 года, в Лейпциге, Германия.
Общество
Цены на бензин вновь подняли на Камчатке
На Камчатке на АЗС «ННК-Камчатнефтепродукт» вновь изменили в сторону увеличения цены на топливо.
Происшествия
В Португалии найден мертвым сотрудник подозреваемого в отмывании денег банка
Директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка Eurobic Нуна Рибейра да Кунья найден мертвым в своем доме в Лиссабоне, сообщило 23 января португальское новостное агентство Lusa.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Происшествия
В Благовещенске подростки разгромили ледовый городок
Продолжение: В Благовещенске нашли хулиганов, разгромивших ледовый городок на площади Ленина Сегодня утром, 23 января, двое подростков разбили ледовые фигуры на площади Ленина в Благовещенске.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).