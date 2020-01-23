Политика

Газета.RuГазета.RuЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
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«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», - в частности, сообщается в документе.
ТК Звезда10:30

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ЦРУ рассекретило доклад об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Pravda.Ru18:40

В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере

Взгляд.ру11:08

Американская разведка рассекретила архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

URA.Ru15:13

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Российская газета14:16

«Агент Гитлера и фашист»: ЦРУ раскрыло досье на Степана Бандеру

Царьград12:12

ЦРУ рассекретило доклад об «агенте Гитлера» Степане Бандере

РИА Новости18:00

«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

ТК Звезда10:30
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Общество

Винника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
ТАСС 16:04
Армия и оружие

Армия США получила «летающий авианосец»

В США появится "летающий авианосец". так эксперты назвали военно-транспортный самолет С-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотных аппаратов Ч-61А, создаваемых в рамках программы Gremlins.
РЕН ТВ 17:03
Происшествия

В Австралии потеряли связь с тушившим лесные пожары самолётом

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Общество

Россиянин Бурков частично признал вину в киберпреступлениях в суде США

Известия 18:41
Фигурное катание

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 16:26
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Политика

Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран

Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Lenta.ru 15:11
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

Артистка призналась, что на протяжении долгого времени скрывала от близких свою болезнь. «Я вроде как смертельно больна», – заявила женщина.
Infox.ru 17:31
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 02:33
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru 07:21
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Валенсию» в Евролиге

RT на русском 13:59
Политика

Путин объяснил нецелесообразность парламентской республики в России

Новые лица, прежний курс: чего ждать бизнесу от кабинета Мишустина Президент согласился, что парламентские республики распространены в мире, но есть и другие примеры: например, Франция и США так же, как и Россия, президентские республики, передает слова Путина ТАСС.
Forbes вчера в 07:30
Общество

Дерипаска порекомендовал ООН реорганизоваться и предложил идеи

Дерипаска предложил ООН рассмотреть как вариант Швейцарию.
Красная весна 14:33
Общество

В США ужесточили правила выдачи виз беременным

Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.
REGNUM 16:17
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Гаджеты

Honor представила в России ноутбуки MagicBook

Профиль 09:02
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Общество

У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей

Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
ФедералПресс 01:42
Общество

В AliExpress рассказали о рисках заражения коронавирусом через посылки

В пресс-службе «AliExpress Россия» изданию сообщили, что риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено.
Эхо Москвы в Челябинске 02:21
Происшествия

Госпитализированным в Петербурге не подтвержден диагноз «коронавирус»

Ни у одного из госпитализированных сегодня, 22 января, молодых людей диагноз «коронавирус» пока не подтвержден, сообщили в Минздраве России.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Гаджеты

Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны

Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
ToDay News Ufa 03:01
Политика

Иссахар не стала подавать прошение о помиловании

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Общество

МИД дал рекомендации россиянам в связи со вспышкой коронавируса

Россиянам, планирующим поездки в затронутые вспышкой коронавируса регионы, нужно соблюдать правила личной гигиены и следить за информацией, которую МИД РФ размещает на своих интернет-ресурсах.
Росбалт 10:26
Политика

В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины

Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
RT на русском 05:35
Киберспорт

Natus Vincere завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major

Нижняя сетка: Fnatic - TNC Predator, 1-2 Natus Vincere - Team Liquid, 0-2 DreamLeague Leipzig Major проходит с 18 по 26 января 2020 года, в Лейпциге, Германия.
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Общество

Цены на бензин вновь подняли на Камчатке

На Камчатке на АЗС «ННК-Камчатнефтепродукт» вновь изменили в сторону увеличения цены на топливо.
КамИНФОРМ 16:20
Происшествия

В Португалии найден мертвым сотрудник подозреваемого в отмывании денег банка

Директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка Eurobic Нуна Рибейра да Кунья найден мертвым в своем доме в Лиссабоне, сообщило 23 января португальское новостное агентство Lusa.
Известия 13:49
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
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Происшествия

В Благовещенске подростки разгромили ледовый городок

Продолжение: В Благовещенске нашли хулиганов, разгромивших ледовый городок на площади Ленина Сегодня утром, 23 января, двое подростков разбили ледовые фигуры на площади Ленина в Благовещенске.
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Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
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Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
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