Политика

REGNUMREGNUMЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников». В отчете 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» главаря украинских националистов называют «агентом Адольфа Гитлера».
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с чего всё началось

«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», - в частности, сообщается в документе.
ТК Звездавчера в 10:30

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«То есть, в ЦРУ прекрасно понимали»: Гаспарян по-своему «расшифровал» архив спецслужб США об «агенте Гитлера»

Царьград00:43

В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере

Взгляд.рувчера в 11:08

ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

РИА Новостивчера в 18:00

Американская разведка рассекретила архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

URA.Ruвчера в 15:13

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Российская газетавчера в 14:16

ЦРУ рассекретило доклад об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Pravda.Ruвчера в 18:40

«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

ТК Звездавчера в 10:30
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 00:52, Ашберн
Политика

Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом

Известный финансист Джордж Сорос считает, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с главой американского государства Дональдом Трампом для того, чтобы обеспечить ему победу на предстоящих президентских выборах.
Московский Комсомолец вчера в 21:59
Здоровье

Число заболевших коронавирусом достигло 830 человек

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила в пятницу утром, что число подтвержденных случаев в результате вспышки нового коронавируса (2019-nCoV) возросло до 830 с 25 смертельными исходами.
Российская газета вчера в 22:24
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС 22 января в 17:19
Политика

Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран

Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Lenta.ru вчера в 15:11
Общество

Российские студенты смогут поменять специальность после второго курса

Предполагается, что возможность смены специальности позволяет резко снизить количество отчислений на первых курсах вузов из-за разочарования в выбранном при поступлении направлении.
РИА ОмскИнформ вчера в 21:58
Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за найденных в заброшенном доме детей в Чите

Известия вчера в 23:42
Политика

В ГД заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство

Жители Украины, которые приезжают на международный фестиваль искусств России, Белоруссии и Украины "Славянский базар" в Витебске, видят, что Союзное государство дает определенные преимущества для социальной защищенности и развития экономики, Украина тоже могла бы присоединиться к Союзному государству, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
РИА Новости вчера в 19:21
Происшествия

Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери

Газета.Ru вчера в 17:05
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 22 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 22 января в 00:14
Экономика

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
REGNUM вчера в 23:48
Общество

Комик Долгополов уехал из России после проверки полиции

Российский юморист Александр Долгополов покинул территорию страны из-за проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов после его выступления, в котором комик, предположительно, оскорбил чувства верующих.
News.ru вчера в 02:25
Политика

Путин рассказал о потрясшем его факте из истории блокадного Ленинграда

Во время церемонии открытия памятника героям блокады Ленинграда в Иерусалиме российский президент Владимир Путин рассказал об историческом факте, о котором он недавно узнал.
Аргументы и Факты вчера в 09:22
Наука

Змеи могут являться первоисточником китайского коронавируса

Что происходит вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы

Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Shraibikus News вчера в 11:17
Хоккей

«Ак Барс» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Красная весна вчера в 17:09
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Происшествия

Аэробус совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси.
BFM.ru вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Лолита показала себя в купальнике и без макияжа

Лолита решила показать своим подписчикам в Instagram свой новый купальник с длинными рукавами.
iReactor вчера в 21:38
Политика

Тиль Швайгер раскритиковал США за помехи в отношениях РФ и Германии

Знаменитый германский актер и режиссер Тиль Швайгер обвинил США в намерении не допустить сближения России и Германии.
РЕН ТВ вчера в 22:46
Общество

В Tinder появится тревожная кнопка для вызова полиции

В приложении знакомств Tinder появится тревожная кнопка для вызова полиции во время свидания, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Ведомости вчера в 13:02
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru вчера в 07:21
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском вчера в 02:09
Общество

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Известия вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Звездная бабушка Мария Шукшина показала, как нянчится с внуком

Фрейя Зильбер попросила, чтобы Марк пожил некоторое время у Шукшиной и Касаткина. Сейчас актриса рядом с внуком, от которого в восторге.
Актуальные Новости вчера в 10:14
Общество

В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

В Китае в десяти городах провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового коронавируса, передает газета The Guardian со ссылкой на местные власти.
РБК 00:09
Общество

Самым популярным в России фруктом стал банан

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Экономика

Михельсон объяснил продажу акций НОВАТЭКа инвестициями в Антарктиде

Совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон продал акции компании, чтобы профинансировать «личные проекты», среди которых — реконструкция станции «Восток» в Антарктиде, рассказал сам Михельсон журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
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Disney заявил о создании новой кинопрокатной компании

Компания Disney анонсировала создание новой компании, которая будет заниматься прокатом картин студии.
Мойка78 00:43
Политика

В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
RT на русском вчера в 06:07
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Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
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