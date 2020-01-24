Политика
Lenta.ruЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Гриф секретности был снят с документа еще 15 лет назад, однако доступен для публики он стал только сейчас.
Читать в источнике
Оценить2249
Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 23 января в 23:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек
Кино
Disney дал «зелёный свет» проекту «игрового» фильма «Бэмби»
Авто
Alfa Romeo определилась с датой презентации новой машины
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Политика
МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Энергетика
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Космос
Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу
Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Политика
Песков прокомментировал новость об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Политика
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
Политика
В Багдаде проходят протесты против американского присутствия в Ираке
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах
Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится Сигизмунд Дийкстра
Шотландский актёр Грэм Мактавиш сыграет Сигизмунда Дийкстру во втором сезоне сериала «Ведьмак».
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Происшествия
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Шоу-бизнес
Костенко снялась с голым животом на фоне икон
Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате аварии в Воронеже
Четыре человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Воронеже.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Здоровье
Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Теннис
Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»
Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
Шоу-бизнес
Алсу хейтерам: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
Разозлившаяся Алсу отреагировала незамедлительно: «В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается».
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Блёданс рассёк бровь на уроке физкультуры
Сын Эвелины Блёданс рассёк бровь вследствие неудачного падения на уроке физкультуры в школе.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса
Авто
Новый Toyota Harrier получит название Venza
Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Политика
Зеленский объяснил свой отказ принять отставку Гончарука
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью израильскому 9 каналу прокомментировал своё решение оставить премьер-министра страны Алексея Гончарука на посту.