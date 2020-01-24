Политика

Lenta.ruLenta.ruЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Гриф секретности был снят с документа еще 15 лет назад, однако доступен для публики он стал только сейчас.
Читать в источнике
Комментировать815
Мария Захарова
Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ 23 января в 23:34

Подробнее о событии

Пушков ответил на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Московский Комсомолец01:15

Пушков оценил рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере и Гитлере

URA.Ruвчера в 20:44

«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

ТК Звезда23 января в 10:30

Пушков прокомментировал рассекреченный доклад ЦРУ о Бандере

Известиявчера в 19:45

Украина не вернется из мира страшных сказок

Взгляд.рувчера в 09:20

Документы ЦРУ об «агенте Гитлера» Бандере усилят украинских националистов, считает экс-советник президента Украины

Царьградвчера в 09:15

«Сподвижник нацистов»: Пушков оценил документы ЦРУ о Бандере

РИА Новостивчера в 21:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:17, Ашберн

Всплыла агентурная кличка Бандеры

Вести.UZвчера в 03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек

Российская газета 01:47
Кино

Disney дал «зелёный свет» проекту «игрового» фильма «Бэмби»

REGNUM вчера в 18:21
Авто

Alfa Romeo определилась с датой презентации новой машины

Motorsport.com Россия 23 января в 09:15
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru вчера в 06:00
Политика

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Газета.Ru 03:45
Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Космос

Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу

Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Актуальные Новости 22 января в 11:06
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru 04:10
Политика

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
Lenta.ru вчера в 09:47
Политика

В Багдаде проходят протесты против американского присутствия в Ираке

RT на русском вчера в 05:28
Происшествия

В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах

Открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге ликвидировано, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
РИА Новости 03:08
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru вчера в 21:06
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM 23 января в 02:48
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится Сигизмунд Дийкстра

Шотландский актёр Грэм Мактавиш сыграет Сигизмунда Дийкстру во втором сезоне сериала «Ведьмак».
REGNUM 04:01
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
BFM.ru вчера в 08:35
Происшествия

Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
РБК 01:20
Шоу-бизнес

Костенко снялась с голым животом на фоне икон

Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
Рамблер вчера в 13:33
Происшествия

Четыре человека погибли в результате аварии в Воронеже

Четыре человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Воронеже.
RT на русском 00:54
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
Здоровье

Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса

Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Известия 04:08
Космос

Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 19:05
Теннис

Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.
Спорт-Экспресс 02:52
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы заняли весь призовой пьедестал в парном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали золотые медали.
РИА Новости вчера в 15:57
Шоу-бизнес

Алсу хейтерам: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»

Разозлившаяся Алсу отреагировала незамедлительно: «В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается».
Хорошие новости 03:44
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Блёданс рассёк бровь на уроке физкультуры

Сын Эвелины Блёданс рассёк бровь вследствие неудачного падения на уроке физкультуры в школе.
Актуальные Новости вчера в 05:10
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Газета.Ru вчера в 14:08
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса

Известия вчера в 20:19
Авто

Новый Toyota Harrier получит название Venza

Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Новые автомобили 23 января в 03:06
Политика

Зеленский объяснил свой отказ принять отставку Гончарука

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью израильскому 9 каналу прокомментировал своё решение оставить премьер-министра страны Алексея Гончарука на посту.
RT на русском вчера в 19:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное