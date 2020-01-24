Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Гриф секретности был снят с документа еще 15 лет назад, однако доступен для публики он стал только сейчас.

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

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Авто Новый Toyota Harrier получит название Venza Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.