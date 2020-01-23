Политика

REGNUMREGNUMЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников». В отчете 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» главаря украинских националистов называют «агентом Адольфа Гитлера».
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с чего всё началось

«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», - в частности, сообщается в документе.
ТК Звезда10:30

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ЦРУ рассекретило доклад об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Pravda.Ru18:40

«Фашист и агент Гитлера»: ЦРУ опубликовало архивные данные о Бандере

РИА Новости18:00

«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

ТК Звезда10:30

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Российская газета14:16

«Агент Гитлера и фашист»: ЦРУ раскрыло досье на Степана Бандеру

Царьград12:12

В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере

Взгляд.ру11:08

Американская разведка рассекретила архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

URA.Ru15:13
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Политика

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