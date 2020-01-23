«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», - в частности, сообщается в документе.

с чего всё началось

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников». В отчете 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» главаря украинских националистов называют «агентом Адольфа Гитлера».

Политика Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг в Давосе Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" раскритиковал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, назвав его "вурдалаком" после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе.

Политика Госдума приняла в первом чтении поправки в Конституцию Проект предлагает поправки в 22 статьи глав с 3 по 8 Конституции РФ и не затрагивает ее фундаментальных положений.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Политика Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.

Гаджеты Apple выпустит бюджетный iPhone Bloomberg, со ссылкой на источник в компании Apple, сообщил, что в феврале начнётся сборка нового бюджетного iPhone.

Армия и оружие В России разработали новый вертолет для спецназа Летом 2019 года "Вертолеты России" подписали с Минобороны контракт на поставку 10 вертолетов для спецназа и Сил специальных операций ВС РФ в базовой версии Ми-8АМТШ-ВН.

Недвижимость Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».

Политика Украина отдаёт свои железные дороги в управление немцам Украинский премьер-министр Алексей Гончарук на юбилейном экономическом форуме в Давосе заявил, что принято политическое решение о передаче железных дорог страны в управление национальному оператору железных дорог Германии.

Фигурное катание Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев стал новым чемпионом Европы после семилетнего правления Хавьера Фернандеса и принёс России первое золото в мужском одиночном катании после Евгения Плющенко.