«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», - в частности, сообщается в документе.

с чего всё началось

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников». В отчете 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» главаря украинских националистов называют «агентом Адольфа Гитлера».

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