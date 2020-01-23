Политика
REGNUMЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников». В отчете 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» главаря украинских националистов называют «агентом Адольфа Гитлера».
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с чего всё началось
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», - в частности, сообщается в документе.ТК Звезда10:30
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Футбол
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Химки»
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
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В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
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Женская сборная России по водному поло вышла в финал чемпионата Европы
Сборная России в полуфинале по пенальти обыграла команду Голландии и вышла в финал женского чемпионата Европы по водному поло в Венгрии.
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Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
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Кино
«Дылда» Балагова стал лучшим фильмом 2019 года по версии кинокритиков
В главной номинации «Лучший фильм» победила драма Кантемира Балагова «Дылда», передаёт ТАСС.
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Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой
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Происшествия
В Подмосковье горят торговые ряды
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Общество
В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса
Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.
Экономика
Forbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Авто
УАЗ создал семейное авто на базе УАЗ «Профи»
Универсальный семейный автомобиль на базе фургона УАЗ «Профи» создал Ульяновский автомобильный завод совместно с ульяновским ООО «Автодом».
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В России разработали новый вертолет для спецназа
Летом 2019 года "Вертолеты России" подписали с Минобороны контракт на поставку 10 вертолетов для спецназа и Сил специальных операций ВС РФ в базовой версии Ми-8АМТШ-ВН.
Здоровье
Амурчане с сердечными заболеваниями получат бесплатные лекарства
Регион получил 76 миллионов рублей на покупку лекарств. Амур.инфо публикует перечень этих лекарственных средств.
Общество
«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям
Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.
Политика
«Нигде в мире нет индексации на 7%». Что Топилин говорил о пенсиях
АиФ.ru вспоминает, что новый глава ПФР говорил о пенсиях, пенсионерах и пенсионном возрасте.
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Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
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Политика
Путин рассказал о поразившем его факте про блокаду Ленинграда
Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о любопытном факте, который его потряс несколько дней назад.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Хоккей
«Ак Барс» по буллитам переиграл «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»
"Ак Барс" ответил шайбами нападающего Станислава Галиева и защитника Альберта Ярулина — 2:1.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай
"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте.