Центральное разведывательное управление США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов. Более 300 из них - о Степане Бандере. Все они рассекречены еще 15 лет назад.

с чего всё началось

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Гриф секретности был снят с документа еще 15 лет назад, однако доступен для публики он стал только сейчас.

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

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