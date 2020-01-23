Политика
Lenta.ruЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Гриф секретности был снят с документа еще 15 лет назад, однако доступен для публики он стал только сейчас.
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с чего всё началось
Центральное разведывательное управление США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов. Более 300 из них - о Степане Бандере. Все они рассекречены еще 15 лет назад.ТК Звезда10:30
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Футбол
Трансфер Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» сорвался
Ожидаемый трансфер полузащитника «Спортинга» и сборной Португалии Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» сорвался, утверждает The Sun.
Игры
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Хоккей
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Общество
Reuters: Изабель душ Сантуш отвергла обвинения в коррупции
Изабель душ Сантуш, дочь бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, отвергла обвинения в коррупции после того, как Генеральная прокуратура Анголы объявила ее подозреваемой в неверном распределении финансовых ресурсов государственной нефтяной компании Sonagol и плохом управлении ею.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Кино
«Дылда» Балагова стал лучшим фильмом 2019 года по версии кинокритиков
В главной номинации «Лучший фильм» победила драма Кантемира Балагова «Дылда», передаёт ТАСС.
Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда
В России проходят испытания ракет для атомных подлодок, которые позволят им взламывать арктический лед.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Биатлон
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус стала жертвой махинаций своей личной помощницы
31-летняя Кристина Асмус в своем микроблоге в Instagram рассказала, как последние несколько месяцев ее экс-помощница Елена тайно продолжала вести дела актрисы.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $63
По состоянию на 21:00 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 2,54% относительно уровня открытия торгов — до $62,95 за баррель.
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Гаджеты
Honor представила в России ноутбуки MagicBook
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Армия и оружие
Эксперты оценили риск ядерной войны между США и Россией
Угроза ядерной войны между США и Россией ниже, чем, например, между Индией и Пакистаном, заявили в совете по науке и безопасности группы «Бюллетень ученых-атомщиков».
Общество
В Китае закрыли еще один город из-за коронавируса
В городе Сяньнин в Китае официально приостановлена работа общественного транспорта из-за угрозы коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Происшествия
Полиция нашла вандалов, разгромивших снежный городок в Благовещенске
Напомним, происшествие в снежном городке Благовещенска произошло сегодня рано утром. Вандалы испортили 17 из 36 ледовых фигур.
Шоу-бизнес
Внезапно умер сын Раисы Рязановой
У Раисы Ивановны случилась трагедия — не стало ее единственного сына Данилы Перова. Смерть наступила в результате оторвавшегося тромба.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Спорт
WADA приостановило аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови, говорится в сообщении на сайте WADA.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Политика
Сорос заподозрил Facebook в сговоре с Трампом по предстоящим выборам
Миллиардер Джордж Сорос заявил, что Facebook Inc. мог вступить в сговор с президентом Дональдом Трампом, чтобы помочь ему переизбраться в на выборах в 2020 году.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.