Политика

Lenta.ruLenta.ruЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда». Гриф секретности был снят с документа еще 15 лет назад, однако доступен для публики он стал только сейчас.
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с чего всё началось

«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

Центральное разведывательное управление США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов. Более 300 из них - о Степане Бандере. Все они рассекречены еще 15 лет назад.
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ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

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Взгляд.ру11:08

«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

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