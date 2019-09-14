с чего всё началось

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов, птиц и даже кошек, для шпионажа в годы "холодной войны".

ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа

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Шоу-бизнес Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.