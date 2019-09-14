Политика
РИА НовостиЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов, птиц и даже кошек, для шпионажа в годы "холодной войны".
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Центральное разведывательное управление США рассекретило документы, в которых рассказывается о шпионских миссиях голубей в период холодной войны, сообщает BBC.Forbes03:31
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
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Богомолов уложил Собчак в катафалк
Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года.
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Известия 22:08
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Здоровье
Препарат «Фризиум» будет зарегистрирован в России в ближайшее время
Компания Sanofi, производящая незарегистрированный в России препарат «Фризиум», подаст необходимые для регистрации данного лекарства на территории страны бумаги в течение месяца.
Новые Ведомости вчера в 05:25
Кино
Джеймс Ганн объявил актерский состав нового «Отряда самоубийц»
В "Отряде самоубийц" Дэвида Эйра в состав команды вошли Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло.
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Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
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Технологии
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Интермонитор.ру 14:24
Политика
Сенатор США призвал атаковать нефтяные объекты Ирана
Сенатор США Линдси Грэм заявил, что властям США нужно изучить возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco ("Сауди Арамко").
Газета.Ru 21:08
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 18:18
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 04:47
Происшествия
Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии
По меньшей мере семь человек пострадали в городе Нагоя (Япония) при наезде такси на пешеходов, сообщает телеканал NHK.
РБК 20:59
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14:34
Политика
США отложат введение новых пошлин на китайские товары
В США решили отложить введение новых пошлин на товары из Китая до 15 октября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
РЕН ТВ 11 сентября в 19:30
Общество
Самого опытного космонавта списали по здоровью
Главная медицинская комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов - Федора Юрчихина.
РИА Новости 20:33
Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми
Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области возросло до восьми человек.
Политическая Экспертиза 20:30
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Гаджеты
Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
iReactor вчера в 18:43
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском 14:01
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Футбол
«Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".
РИА Новости 14:46
Энергетика
США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке
Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета 20:26
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться даже после смерти
Австралийские ученые сумели доказать, что тела людей способны значительно перемещаться в течение целого года после своей смерти.
Дни24 04:53
Политика
NBC: Трамп неоднократно предлагал смягчить санкции в отношении Ирана
Агентство Bloomberg сообщило в среду со ссылкой на источники, что Трамп обсуждал в понедельник идею смягчения режима санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с Роухани в конце сентября, а Джон Болтон, отправленный позднее в отставку с поста помощника главы государства по национальной безопасности, высказался резко против.
ТАСС 17:32
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Шоу-бизнес
Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм
Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт вчера в 15:30
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК вчера в 08:47