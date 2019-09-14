Армия и оружие
Вести.RuЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.
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с чего всё началось
Центральное разведывательное управление США рассекретило документы, в которых рассказывается о шпионских миссиях голубей в период холодной войны, сообщает BBC.Forbesвчера в 03:31
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ЦРУ рассекретило данные об использовании животных для шпионажа в «холодную войну»
Народные новостивчера в 22:28
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:28, Вашингтон
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Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
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Число погибших в результате ДТП с автобусом под Ярославлем увеличилось.
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Армия и оружие
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РИА Новости вчера в 23:41