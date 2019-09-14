с чего всё началось

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.

ЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа

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