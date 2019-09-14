Армия и оружие
Вести.RuЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.
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с чего всё началось
Центральное разведывательное управление США рассекретило документы, в которых рассказывается о шпионских миссиях голубей в период холодной войны, сообщает BBC.Forbesвчера в 03:31
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ЦРУ рассекретило данные об использовании животных для шпионажа в «холодную войну»
Народные новостивчера в 22:28
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
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В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в интервью "Известиям" прокомментировал план главы правительства Украины Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря.
РИА Новости вчера в 20:56
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В Красноярске из-за технической неисправности сел Як-42
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Происшествия
В Ярославской области выросло число погибших в ДТП с автобусом
Количество погибших в ДТП в Ярославской области, где столкнулись автобус и фура, увеличилось, сообщает ТАСС.
Национальная служба новостей вчера в 05:13
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В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
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Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель
Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM 13 сентября в 08:51
Политика
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Американские военные должны атаковать нефтяные объекты Ирана, чтобы Тегеран прекратил агрессию в отношении Саудовской Аравии – так американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал удары беспилотников по предприятиям Саудовской Аравии.
Газета.Ru 02:41
Шоу-бизнес
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OAnews 13 сентября в 06:20
Происшествия
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Инцидент произошел в октябре 2018 года в Воркуте, где во время застолья местный житель убил приятеля и сфотографировался на фоне его тела.
Известия вчера в 21:21
Происшествия
Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском
В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК вчера в 15:15
Политика
В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов
Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
ТАСС 13 сентября в 16:39
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Пушков прокомментировал отказ Украины от амнистии участников Донбасса
Ранее министр иностранных дел сообщил, что Киев отказывается от предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе и не будет вносить изменения в конституцию страны, которые касаются особого статуса региона.
Пятый канал 01:06
Здоровье
Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов
Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.
Екатеринбург-ТВ 13 сентября в 01:15
Армия и оружие
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
РИА Новости вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова
Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.
Невские Новости вчера в 03:45
Политика
Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма
Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
Московский Комсомолец 13 сентября в 06:27
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском вчера в 14:01
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости 13 сентября в 18:07
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда 12 сентября в 16:46
Политика
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Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru вчера в 03:15
Кино
Светлана Дружинина нашла точную копию Харатьяна в молодости
Накануне режиссер опубликовала в личном микроблоге общую фотографию двух актеров Дмитрия Харатьяна и его кино-сына Александра Корсака, которого играет Андрей Лаптев.
7Дней.ру 13 сентября в 09:30
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 13 сентября в 07:24
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ дает шанс молодым игрокам. Они заслуживают этого»
Sports.ru вчера в 14:12
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
РИА Новости 01:33