Политика
Вести.RuЦРУ рассекретило документы об использовании животных для шпионажа
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа против Советского Союза.
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с чего всё началось
Центральное разведывательное управление США рассекретило документы, в которых рассказывается о шпионских миссиях голубей в период холодной войны, сообщает BBC.Forbesвчера в 03:31
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ЦРУ рассекретило данные об использовании животных для шпионажа в «холодную войну»
Народные новостивчера в 22:28
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:33, Вашингтон
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В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем
Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
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Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости вчера в 19:41
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Экс-чемпион UFC Вудли захотел провести бой с Нурмагомедовым
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли захотел провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Известия вчера в 22:55
Политика
Талибы променяли США на Россию после провала переговоров
Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
ГЛАС.RU вчера в 03:43
Политика
Иран ответил на обвинения в причастности к атаке на саудовские НПЗ
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Тегеран причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии.
RT на русском 03:59
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
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Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Lenta.ru вчера в 09:20
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Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Политика
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости 13 сентября в 15:28
Футбол
Алькасер: «В „Барселоне“ некоторые люди очень плохо относились ко мне»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер вспомнил о своих выступлениях за «Барселону».
Sport24.ru 02:57
Гаджеты
В Сеть слили характеристики смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro
Astera вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Армия и оружие
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
Две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских военных, по которым будет нанесен удар в случае военных действий, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
РИА Новости 03:07
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Шоу-бизнес
Венчание Собчак и Богомолова засняли в храме
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились сегодня днем.
Дни.ру 13 сентября в 08:01
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
В связи с презентацией нового iPhone 11 цены в России резко упали цены на старые модели гаджета - так, iPhone XR стоит на 15 тысяч рублей дешевле, чем на старте продаж.
Газета.Ru 12 сентября в 08:26
Музыка
Группа Lindemann выпустила новый трек
Бессменный лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн и солист коллектива Pain и Петер Тэгтгрен представили новый трек Steh Auf в рамках совместного металл-проекта Lindemann.
Народные новости вчера в 11:46
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевские премии
РБК 13 сентября в 00:26
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Армия и оружие
В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»
Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
Происшествия
Причиной пожара в доме в Ангарске стал хлопок газа
Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоквартирном доме в Ангарске, при котором пострадали 12 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
ТАСС 01:51
Гаджеты
Sony представила 8К-телевизоры за шесть млн рублей
iReactor 13 сентября в 18:43