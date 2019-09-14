Политика
RT на русскомЦРУ рассекретило документы об обучении животных шпионажу
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа в период холодной войны.
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с чего всё началось
Центральное разведывательное управление США рассекретило документы, в которых рассказывается о шпионских миссиях голубей в период холодной войны, сообщает BBC.Forbesвчера в 03:31
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ЦРУ рассекретило данные об использовании животных для шпионажа в «холодную войну»
Народные новостивчера в 22:28
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 06:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
Экс-солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос родила второго ребенка
Дни24 вчера в 07:30
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Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Армия и оружие
В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»
Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
Авто
Cadillac показал обновленный седан CT4
Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк начался отек мозга
Отек мозга начался на фоне серьезного онкологического заболевания – рака головного мозга.
Хорошие новости 13 сентября в 05:57
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Общество
Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»
Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.
Известия 04:43
Общество
В Кемерове на месте «Зимней вишни» открылся парк Ангелов
В Кемерове на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» открыли парк Ангелов в память о погибших во время пожара.
RT на русском 04:11
Хоккей
«Куньлунь» победил «Трактор» в матче КХЛ
Китайский "Куньлунь" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 05:42
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста 13 сентября в 09:45
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Происшествия
Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции
Известия вчера в 19:22
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04
Шоу-бизнес
Бритни Спирс продемонстрировала лишние килограммы на снимке с отдыха
Бритни Спирс опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимки из отпуска, на которых фолловеры нашли лишние килограммы.
Актуальные Новости 13 сентября в 06:57
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Политика
Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином
Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Здоровье
Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва вчера в 10:43
Армия и оружие
Российские С-400 едва не сбили израильские истребители
Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.
Avia.pro вчера в 20:02
Единоборства
Боксёр Тайсон Фьюри победил Уаллина решением судей
Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.
REGNUM 01:56
Происшествия
Из дворца в Британии украли золотой унитаз
Из дворца Бленейм в британском графстве Оксфордшир неизвестные украли золотой унитаз стоимостью 6 миллионов долларов.
Российская газета вчера в 19:12
Футбол
Леонид Слуцкий: занят футболом 23 часа и 55 минут в сутки
Metaratings 05:00
Экономика
В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами
Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 12 сентября в 08:31
Политика
Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен.
ТАСС вчера в 22:34
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел в Красноярске
Пассажирский самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:28
Происшествия
Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП
Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
Lenta.ru вчера в 19:10
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Происшествия
Заключенного убили в колонии в Курганской области
Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
Газета.Ru 04:34
Политика
Климкин пугает Зеленского «ловушкой» Путина
Климкин назвал его «эмоциональной ловушкой».
Новостной фронт вчера в 07:48