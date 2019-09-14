с чего всё началось

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа в период холодной войны.

Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Армия и оружие В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019» Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Авто Cadillac показал обновленный седан CT4 Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.

Здоровье Врач назвал главные симптомы рака мозга Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк начался отек мозга Отек мозга начался на фоне серьезного онкологического заболевания – рака головного мозга.

Политика Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

Общество Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле» Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.

Общество В Кемерове на месте «Зимней вишни» открылся парк Ангелов В Кемерове на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» открыли парк Ангелов в память о погибших во время пожара.

Хоккей «Куньлунь» победил «Трактор» в матче КХЛ Китайский "Куньлунь" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Энергетика Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть 13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Политика Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.

Шоу-бизнес Бритни Спирс продемонстрировала лишние килограммы на снимке с отдыха Бритни Спирс опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимки из отпуска, на которых фолловеры нашли лишние килограммы.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Политика Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.

Здоровье Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.

Армия и оружие Российские С-400 едва не сбили израильские истребители Сообщается о том, что экипажи истребителей ВВС Израиля проигнорировали предупреждение от российских военных лётчиков и попытались нанести удары по Сирии, однако, после того, как Россия привела системы С-400 в полную боевую готовность, самоуверенность израильских лётчиков мгновенно исчезла – они изменили курс и вернулись на места своего базирования.

Единоборства Боксёр Тайсон Фьюри победил Уаллина решением судей Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.

Происшествия Из дворца в Британии украли золотой унитаз Из дворца Бленейм в британском графстве Оксфордшир неизвестные украли золотой унитаз стоимостью 6 миллионов долларов.

Экономика В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен.

Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел в Красноярске Пассажирский самолет Як-42 экстренно сел в Красноярске с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Общество Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.