Энергетика
Газета.RuCША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти
Поставки нефти в США и Великобританию из России за прошлый год увеличились более чем в два раза. Это произошло из-за снижения цен на российскую марку Urals, а также введения американских санкций.
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с чего всё началось
США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.РБКвчера в 21:00
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Россия резко увеличила поставки нефти в США, Великобританию и Турцию в 2019 году
Коммерсантъвчера в 21:25
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