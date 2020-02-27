США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.

с чего всё началось

На США пришлось 1,8% российских продаж нефти в прошлом году, на Великобританию — 0,9%, а на Турцию — 3%. Поставки в Турцию выросли в четыре раза Самую внушительную динамику среди покупателей российской нефти по итогам прошлого года продемонстрировала Турция.

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

Футбол «Лион» неожиданно побеждает «Ювентус» в Лиге чемпионов Гол Тусара оказался единственным в этой встрече, и он принес «Лиону» неожиданную победу. Ответный матч состоится в Италии 17 марта.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

Футбол Башкиров стал игроком «Заглембе» Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.

Общество Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.

Теннис Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.

Космос У Земли появился временный естественный спутник Малый астероид 2020 CD3, который относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов, оказался временно привязан к Земле.

Общество В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Дании. Об этом сообщает в четверг телеканал TV 2.

Армия и оружие Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Происшествия На пивоваренном заводе в США произошла стрельба Неизвестный открыл стрельбу на территории завода пивоваренной компании Molson Coors в американском городе Милуоки (штат Висконсин).

Политика Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.