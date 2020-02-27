Энергетика
РБКCША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
На США пришлось 1,8% российских продаж нефти в прошлом году, на Великобританию — 0,9%, а на Турцию — 3%. Поставки в Турцию выросли в четыре раза Самую внушительную динамику среди покупателей российской нефти по итогам прошлого года продемонстрировала Турция.
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с чего всё началось
США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.РБКвчера в 21:00
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Россия резко увеличила поставки нефти в США, Великобританию и Турцию в 2019 году
Коммерсантъвчера в 21:25
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