Энергетика

РБКРБКCША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

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Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
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CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

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