Энергетика

РБКРБКCША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

3 фото
Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

РБК21:00

Россия резко увеличила поставки нефти в США, Великобританию и Турцию в 2019 году

Коммерсантъ21:25

Вашингтон и Лондон резко нарастили закупку российской нефти

News.ru22:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 22:39, Ашберн

Комментарии

Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 15:18
Общество

У троих россиян с Diamond Princess обнаружен коронавирус

Профиль 10:02
Армия и оружие

Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха

Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Lenta.ru 14:12
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa вчера в 11:35
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
RT на русском 12:21
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

Минобороны России опубликовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) ликвидируют боевиков.
РИА Новости 16:16
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
РИА Новости 18:45
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

Подростки при нападении на школу намеревались использовать также самодельные зажигательные смеси.
Новые Известия 03:05
Политика

Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
RT на русском 08:47
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ 10:15
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь вчера в 14:21
Происшествия

При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
RT на русском 18:00
Политика

Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России обратилось к властям США со срочным запросом о медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением его здоровья.
РИА Новости 21:16
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета 17:08
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru 05:08
Политика

Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

Грузинские журналистки с криками набросились на российскую делегацию в Женеве, пытаясь пробиться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
Известия вчера в 07:22
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ 03:26
Экономика

Союз пивоваров попросил не менять требования содержания солода в пиве

Союз российских пивоваров обратился в Министерство финансов России с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве.
RT на русском 21:12
Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце разводятся

Звезда телесериала «Мажор» Павел Прилучный объявил о разводе со своей супругой — моделью и актрисой Агатой Муцениеце.
iReactor 24 февраля в 04:04
Общество

Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР

Сотрудники ЦРУ еще с 1970-х годов в узких кругах делились планами по разрушению Советского Союза.
ТАСС 06:17
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Политика

«Справедливая Россия» озвучила поправки в Конституцию

СР предлагает вернуть прежний пенсионный возраст, изменить индексацию пенсий с "регулярной" на "ежегодную", а также распространить её на всех пенсионеров (в том числе и работающих).
Первый областной портал новостей 08:29
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РБК 19:42
Культура

Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы

Коллеги первого генерального директора телекомпании ОРТ Владислава Листьева, погибшего в 1995 году, написали имя его предполагаемого убийцы.
Газета Кемерова 21:39
Общество

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей

С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 09:10
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Piter.tv 05:00
Политика

Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное