Энергетика
Газета.RuCША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти
Уточняется, что Россия более чем в два раза увеличила поставки нефти в США и Великобританию, что произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals, а также американских санкций против Венесуэлы и Ирана.
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Россия резко увеличила поставки нефти в США, Великобританию и Турцию в 2019 году
Коммерсантъвчера в 21:25
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