Энергетика

Газета.RuГазета.RuCША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти

Уточняется, что Россия более чем в два раза увеличила поставки нефти в США и Великобританию, что произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals, а также американских санкций против Венесуэлы и Ирана.
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CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

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