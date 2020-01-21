Энергетика
Газета.RuCША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти
Соединенные Штаты, Великобритания и Турция в 2019 году значительно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
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с чего всё началось
США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК, и подтверждают данные таможенной статистики соответствующих стран.РБКвчера в 21:00
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Россия резко увеличила поставки нефти в США, Великобританию и Турцию в 2019 году
Коммерсантъвчера в 21:25
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